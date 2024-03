Por: Caracol TV

En medio del juicio oral por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, John Poulos no solo entregó detalles sobre cómo mató a la joven de 23 años, sino también del porqué intentó escapar.

El estadounidense, según su relato, ahorcó a Valentina Trespalacios con un objeto que ella llevaba en el cuello, mientras mantenían relaciones y ambos estaban bajo los efectos del tusi. Así mismo, recalcó que él se despertó, se bañó y luego notó que su novia estaba sin pulso. “Ya estaba muerta”, dijo.

De acuerdo con John Poulos, debido a que la joven le había advertido sobre varios conocidos que también eran DJ, que eran “malas personas”, él decidió huir porque temía por su vida.

El confeso asesino declaró que “hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la justicia y la Policía son muy corruptas y sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar“.

Recalcó John Poulos que, para evitar que los conocidos de su novia lo atacaran, él emprendió la huida. Incluso, dijo: “Esto era una situación de vida o muerte”. Añadió que, “seguramente, los amigos de ella me iban a matar. Tomé una decisión horrible, traté de escapar y la metí en la maleta azul”.

“Tenía miedo por mi vida, por las personas peligrosas de las cuales Valentina me había hablado y solo me había presentado a algunas por esa causa y, en el proceso de escape, alguien, a través de WhatsApp, me escribió”, enfatizó el señalado criminal.

John Poulos reveló que aquel mensaje decía, en inglés: “Sabemos que usted fue el último que estuvo con Valentina. Donde quiera que esté, lo vamos a encontrar y lo vamos a matar”.

Añadió que temía ser capturado, pues, “al igual que en Estados Unidos, los crímenes contra mujeres o niños, las personas resultan muertas. Me sentí terrible y todavía tenía efectos de las drogas y el alcohol, pero para salvar mi vida traté de escapar”.

John Poulos mencionó que tomó todas sus pertenencias, y “a Valentina que estaba dentro de la maleta azul”, y se dirigió hacia el parqueadero para dejar el conjunto donde ocurrió el terrible feminicidio.

