Este domingo, 3 de marzo, el señalado feminicida de la DJ Valentina Trespalacios, John Poulos, rompió el silencio por primera vez desde que está en la cárcel La Picota de Bogotá y sorprendió en entrevista exclusiva con Focus Noticias al contar varios detalles de su vida en Estados Unidos y su familia.

Según el acusado, antes de conocer a Valentina, tenía una vida estable en Estados Unidos, con trabajo y dinero, además de su esposa y tres hijos. También se definió como un buen padre.

“En EE. UU. yo tenía una vida estable, muy fácil, yo tenía buen trabajo, yo tenía dinero. Antes estaba casado y tenía tres hijos. Yo trabajaba en los servicios financieros y me considero muy bendecido y también estoy cerca de Dios. Cuando no trabajaba en mi tiempo libre yo iba a pescar con mis hijos y pasaba tiempo con ellos”, inició Poulos en entrevista con Focus.

El estadounidense, que es centro de atención de uno de los casos judiciales más sonados del último tiempo en Colombia, está acusado de ser el responsable del asesinato de Valentina Trespalacios, que era su pareja.

John Poulos, que también confesó lo que ocurrió el 22 de enero de 2023, fecha en la que Valentina Trespalacios fue asesinada, compartió infidencias de su vida. Aseguró que empezó a tener problemas maritales con su expareja y que su pequeño hijo padecía un cáncer.

La situación del menor habría desembocado en varias peleas entre Poulos y su expareja en Estados Unidos, pues ella ya lo había acusado de un mal manejo de dinero que recolectaron para tratar la enfermedad del niño y fue en ese momento donde conoció a Trespalacios, a través de una aplicación de citas, hasta el feminicidio de la joven colombiana.

Sin embargo, John señaló que, desde el día que lo capturaron en Panamá, un día después de que se conociera el caso, no sabe absolutamente nada de sus hijos, según él, porque su expareja no lo deja.

“Yo no sé si hoy en día mi hijo está bien, no tengo acceso a más información porque ella no deja, no he tenido contacto con mis hijos o mi exesposa desde hace años y no es de mi voluntad sino que ella lo ha impedido“, comentó Poulos a Focus.