Revelaciones impactantes en la entrevista exclusiva con Focus Noticias con el estadounidense John Poluos, presunto feminicida de Valentina Trespalacios.

En una sala austera, al interior del pabellón de máxima seguridad de los extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá que lo separan de la libertad, entrevistamos a John Nelson Poulos.

Este hombre, de apariencia serena y voz pausada, es el centro de atención en uno de los casos judiciales más controvertidos del momento. Acusado del asesinato de su joven novia, Valentina Trespalacios, Poulos en el reportaje habló de como era su vida en Estados Unidos con su esposa y sus tres pequeños hijos y la trágica noche que cambió su destino para siempre.

“Hay muchas cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, el cáncer de mi hijo y lo que está ocurriendo ahora, pero uno debe saber cómo responder y se que crecí mucho en medio de todo. En EE. UU. yo tenía una vida estable, muy fácil, yo tenía buen trabajo, yo tenía dinero. Antes estaba casado y tenía tres hijos. Yo trabajaba en los servicios financieros y me considero muy bendecido y también estoy todavía cerca de Dios. Cuando no trabajaba en mi tiempo libre yo iba a pescar con mis hijos y pasaba tiempo con ellos“, aseguró Poulos.

Durante la entrevista, Jhon Poulos desentraña los turbulentos momentos que terminaron en tragedia la fría noche del 22 de enero de 2023 en el apartamento del Edificio Capadocia, ubicado en un exclusivo sector del norte de la capital colombiana.

“Las noticias, la Fiscalía no muestran todos los videos, no obligan los que tienen que testificar a testificar sino todo lo contrario, me hacen pasar por un diablo, por una persona loca; sin embargo, yo nunca le he hecho daño a nadie deliberadamente“, Poulos

John Nelson Poulos se encuentra en juicio por los delitos de feminicidio y ocultamiento de material probatorio, tiene en su contra pruebas que para la Fiscalía son contundentes como videos de las cámaras de seguridad en las que se ve al hombre sacando el cuerpo de su novia en una maleta de viaje, para luego tirarla en un contenedor de basuras cerca del aeropuerto El Dorado y horas después huir en un vuelo comercial hacia Panamá donde fue finalmente capturado.

“En mi cabeza la verdad no sabía para donde coger, yo solo quería irme de este país lo más pronto posible, la Fiscalía dice que todo estaba planeado pero yo el pasaje para Panamá lo compré en el aeropuerto en ‘cash’ sólo unas horas antes y en Panamá yo llame a un amigo para ver si me ayudaba. Le pregunté a donde podría yo irme o para dónde coger y el fue el que me dijo que no había extradición en Montenegro (es un país en Europa). De ahí no encontré otros vuelos sino al otro día y me toco quedarme unas horas ese día en Panamá, ahí fue donde me capturaron“

Durante la entrevista, John Poulos compartió detalles íntimos de su vida, como los problemas maritales con su entonces esposa y el cáncer de su pequeño hijo hasta las acusaciones de su expareja de manejo irregulares de dinero que habían recolectado para tratar la enfermedad del niño hasta la muerte de Valentina Trespalacios que lo llevaron a encontrarse en medio de esta pesadilla judicial.

“Yo no sé si hoy en día mi hijo está bien, no tengo acceso a más información porque ella no deja, no he tenido contacto con mis hijos o mi exesposa desde hace años y no es de mi voluntad sino que ella lo ha impedido“, comentaba Poulos.

En sus propias palabras, Poulos describe su vida anterior en Estados Unidos como estable y exitosa, con un buen trabajo en servicios financieros y una familia. Sin embargo, la enfermedad de su hijo y los problemas posteriores en su matrimonio lo llevaron por un camino tumultuoso que culminó en su encuentro con Valentina a través de la aplicación de búsqueda de pareja.

Poulos reveló cómo conoció a Valentina Trespalacios: “Yo conocí a Valentina por Tinder. Donde trabajaba tenía tiempo libre para ir de vacaciones, y lo que hice en mi perfil de Tinder es que yo escribí que quería llevar una chica de vacaciones, para disfrutar, para pasear pasarla ‘cool’, etc…, todo eso como amigos. Con Valentina, cuando la conocí, hablamos como un mes desde abril de 2022 hasta mayo; cuando me vine para Bogotá pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar y al otro día nos encontramos en el aeropuerto y nos fuimos para Cancún, México. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante 9 meses, aprendimos a conocernos bastante bien hablábamos de nuestra familia etc, ella me conto todo de su vida y yo lo mismo”.

Poulos relata cómo conoció a Valentina y cómo su relación se desarrolló, compartiendo momentos juntos y planes de viajar por el mundo como pareja. Sin embargo, según él, su relación se vio empañada por problemas de adicción a las drogas, donde, según él, los dos consumían diferentes tipos de estupefacientes.

El acusado insiste en que no planeó el asesinato de Valentina y que su reacción inmediata al descubrir su muerte fue de ‘shock’ y confusión. Afirma haber huido del país por temor a ser injustamente tratado por el sistema judicial colombiano y por preocupación por su propia seguridad.

John Poulos relató qué pasó la noche que murió Valentina Trespalacios

En la entrevista Poulos reveló cómo fueron las últimas horas antes de la muerte de su novia Valentina Trespalacios.

“Esta vez consumimos las otras 3 bolsas de tussi con tequila y la hookah. Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quede dormido pero el resto no recuerdo y es un poco confuso”, aseguró Poulos

Ante la inevitable pregunta que si él mató a su novia, enfáticamente respondió:

“No, yo no maté a Valentina. Lo que les puedo decir es que fue como la madrugada anterior yo recuerdo haber subido al Uber, pero no recuerdo haber subido al apartamento, haber llegado allá o cómo me acosté. Esa mañana cuando me di cuenta que no respondía, que estaba muerta, me derrumbé por completo, no sabía qué hacer. Lo que pensé inmediatamente es que si me metían a la cárcel en Colombia, me matarían, también pensé que talvez no había justicia en este país y no tendría un juicio justo”, sentenció el extranjero.

Sin embargo, el camino judicial parece empinado para Poulos. Con acusaciones que pesan sobre él y evidencia que apunta en diferentes direcciones, su lucha por probar su inocencia se convierte en una batalla contra las contundentes pruebas del fiscal del caso, Santiago Vásquez, la familia de la víctima y la opinión pública.

Finalmente, John Poulos señaló que confía en demostrarle al juez de conocimiento durante el juicio que es inocente, pero tendrá que desbaratar, las numerosas pruebas documentales, forenses de la Fiscalía.

“El problema es que no hay evidencias en contra de mi, todas las que existen están a mi favor y yo no he cometido ese crimen de feminicidio, nadie en mi lugar hubiera aceptado cargos”.

