En exclusivo para Focus Noticias, aliado de Pulzo, John Poulos reveló detalles de lo que ocurrió la noche del 22 de enero de 2023 en el apartamento donde murió su novia, la DJ Valentina Trespalacios.

El estadounidense fue acusado por la Fiscalía de ser el responsable de causarle la muerte a su pareja y ocultar el cuerpo en una maleta que lanzó a un contenedor de basura, según las pruebas el ciudadano norteamericano actuó de manera premeditada y movido por los celos, la Fiscalía lo llamo a juicio por los delitos de feminicidio agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio.

Desde una celda del pabellón de los extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, John Poulos reveló a FOCUS NOTICIAS detalles de lo que ocurrió esa trágica noche en la que murió Valentina Trespalacios en un apartamento del edificio Kappadocia en el norte de Bogotá.

Poulos insiste en que jamás tuvo la intención de asesinar a su novia y señala que no recuerda exactamente lo que pasó. Por primera vez, John Poulos dijo que lamenta lo que sucedió y que comprende el odio que la familia de Valentina siente hacia él.

Estas son las respuestas de John Nelson Poulos a Focus Noticias:

Focus Noticias (FN): ¿Señor Poulos, usted pensaba quedarse a vivir a Colombia?

John Poulos (JH): Pues Valentina y yo planeamos quedarnos unos días y hablar de nuestra relación, los dos, como sabes, tuvimos una relación a distancia. Esta era solo la tercera vez que la veía, así que el plan era quedarnos juntos durante unos días y decidir si íbamos a seguir la relación o no.

(FN): ¿Cómo era la relación con Valentina?

(JH): Valentina y yo nos conocimos en marzo o abril de 2022, nos conocimos en Tinder y yo tenía una oferta en mi perfil de Tinder para armar un plan de vacaciones. Hablamos como un mes y me vine a Bogotá, solo estuve aquí como 12 horas. Fuimos a cenar juntos, me regresé a mi hotel y luego nos encontramos en el aeropuerto y nos fuimos juntos a Cancún.

Pasamos como una semana en Cancún, hicimos excursiones todos los días y la verdad fue una semana perfecta. El caso es que cuando nos fuimos, acordamos que solo iríamos como amigos y en un punto ella me preguntó si pronto tendría relaciones conmigo. Entonces le dije que no, que no soy ningún animal loco por eso o algo así y que solo íbamos en plan de amigos.

Bueno, en los siguientes días juntos ella se preguntaba por qué no había tratado de besarla todavía, por qué no estaba más cerca de ella y yo le repetí que solo íbamos en plan de amigos.

Ella me dijo que todo estaba bien y que le gustaba estar conmigo y después de unos días, mientras hacíamos excursiones por la noche, salimos de fiesta y una cosa llevando a la otra, ya sabes, había un montón de drogas, alcohol y luego intimidad más adelante. Sí, así que pasamos un muy buen rato en México y al final de nuestro viaje hablamos de lo que sucedería en el futuro, si íbamos a seguir hablando o no. Lo que decidimos es que íbamos a seguir hablando y decidimos tener una relación a distancia juntos a pesar de que al principio no iba a ser así.

Entonces después del viaje seguimos hablando, hablábamos todos los días, nos enviábamos fotos y videos, hablábamos de nuestra historia, nuestra familia, ese tipo de cosas; conocí a la familia de ella en Bogotá en septiembre y durante ese tiempo casi siempre que estaba con Valentina consumíamos mucho tusi, tomábamos mucho alcohol y teníamos mucha intimidad.

Pero en general, la relación fue, diría yo, una relación normal a largo plazo, no tuvimos realmente ningún problema, por supuesto tuvimos algunos desacuerdos. Nuestras culturas son muy diferentes, así que tenemos que aceptar esa parte, pero aprovechamos al máximo el tiempo que pasamos juntos.

(FN): ¿Usted estaba enamorado de Valentina?

(JH): Sí, estaba enamorado de Valentina. Cuando nos conocimos por primera vez me pareció que tenía muy buena energía, la pasamos muy bien juntos y con el tiempo, a medida que nos íbamos conociendo más, me di cuenta de que teníamos vidas muy diferentes, pero parecía que encajábamos muy bien el uno con el otro y sí, estaba enamorado de ella.

(FN): ¿Qué ocurrió en el apartamento del Norte de Bogotá?

(JH): Pues en el apartamento yo llegué primero, y esa mañana que estuve allí fui a hacerme una depilación láser. Luego más tarde en el día fui a recoger a Valentina en su apartamento y regresamos juntos al apartamento Kappadocia. Cuando llegamos allí, primero nos instalamos y luego fuimos a cenar a un restaurante de sushi. Cuando regresamos, empezamos a tomar, por lo que Valentina pidió limones y una botella de Don Julio a nuestro apartamento que ella bajo a recoger.

Luego también pidió a través de uno de sus contactos tusi a nuestro apartamento; hay un video de ella saliendo a buscar las drogas; yo pagué por ellas, pero ella consiguió alrededor de 4 bolsas de tusi pidiéndole a un amigo. Empezamos a consumirla, a tomar y también teníamos una Hookah que yo había comprado la última vez que estuve aquí en septiembre, y que ella había traído al apartamento, todo eso después de cenar. También tuvimos relaciones después de las drogas y del alcohol y luego ella tuvo que ir a trabajar a la discoteca Nexxus a las 2 o 3 de la mañana, no recuerdo la hora exacta.

Nos fuimos a la discoteca y ella trabajó durante 1 hora. Me senté detrás de ella en la cabina del DJ, éramos yo y otro DJ que tocaba a continuación, pero llevábamos una de las cuatro bolsas a la discoteca y allí nos consumimos más tusi. El dueño del club también nos trajo más alcohol gratis y después de la actuación de Valentina, ella, yo, el dueño del club, su mujer y otra chica, no sé, no recuerdo su nombre o quién era, pero el dueño del club compartió su tusi con nosotros. Recuerdo que el tusi que teníamos era morado y su tusi era de color naranja. Esencialmente, estuvimos tomando, drogándonos y hablando toda la noche o toda la mañana, supongo en ese momento, y entonces mi suposición es que entre las 6 y las 8 de la mañana dejamos el club.

Solo recuerdo que era de día y había plena luz del sol y luego nos subimos al Uber para regresar al apartamento Kapadoccia. La verdad, no recuerdo el viaje en carro de vuelta, solo recuerdo despertarme al siguiente día por la mañana o creo que por la tarde todavía con mis zapatos puestos. Valentina y yo estábamos en la cama juntos, todavía teníamos toda la ropa puesta. Yo tenía una resaca horrible, sé que Valentina también.

A partir de ahí supongo que tengo que explicar que, por ejemplo, en Estados Unidos todos los bares y discotecas cierran a las 2 de la mañana. Así que cuando estuve en Nexxus era mucho más tarde de lo normal, no estaba acostumbrado. Nos levantamos y almorzamos sopa y pollo, llamamos a Silvana, hablamos con el hermano de Valentina, pedimos pizza para cenar, pero después de eso empezamos la fiesta de nuevo y consumimos más drogas, alcohol, fumamos hookah mientras escuchábamos música. La pasamos bien esa noche. Así que aquí estamos, al día siguiente, de fiesta otra vez. Fue mucha fiesta en poco tiempo y a partir de ahí no recuerdo exactamente lo que pasó. Los dos nos quedamos dormidos, es lo último que recuerdo.

(FN): ¿Todas las pruebas lo dejan como responsable, cómo piensa defenderse?

(JH): Es una pregunta interesante porque la realidad es que todas las pruebas están a mi favor. Lo que pasa es que mi versión de la historia que realmente sucedió no ha sido revelada a Colombia ni al mundo, pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas para demostrarlo. En realidad la mamá, el amigo, el dueño del club, el exnovio, todos ellos están mintiendo y además de eso Colombia ha decidido negar mis derechos, por ejemplo mi captura fue completamente ilegal y hay toda una lista de cosas y formas en que Colombia ha negado mis derechos, pero una de las más grandes es que no se me ha permitido presentar mis pruebas. Así que uno de los propósitos de esta entrevista es que yo pueda contar mi versión de lo sucedido, mostrar todas las pruebas que tiene mi abogado y que iré a declarar al tribunal, y por lo menos expondré mi versión de lo que pasó.

(FN): ¿Cómo era su vida en los Estados Unidos?

(JH): Pues mi vida en los EE.UU. era muy sencilla, tenía un trabajo muy bueno, antes tenía una familia; por supuesto, estaba en proceso de divorcio. Sin embargo, esas cosas hacen parte de la vida. Pero en realidad mi vida era bastante fácil, tenía un buen trabajo, ganaba bien, hacía ejercicio todos los días, todo era completamente normal, no tenía problemas con la ley en ningún aspecto, era una vida normal.

(FN): ¿Ahora que Valentina está muerta, qué le dice a la familia de ella?

(JH): Mi mensaje a su familia es que me siento completamente horrible por lo que pasó. Desearía que no hubiera pasado, de hecho, desearía poder cambiar de lugar con Valentina. Que yo estuviera muerto y ella viva, no pienso ni siento nada malo de su familia ni de nadie en Colombia. Entiendo, por supuesto, que no puedo entender completamente por lo que están pasando, pero en mi pasado mi hijo tuvo cáncer y casi lo pierdo. La familia de Valentina sabes, la perdieron y sé que me odian en este momento y tengo empatía por eso, pero sus sentimientos son completamente aceptables y solo les deseo lo mejor en el futuro. Lamento lo que pasó, me siento horrible.

(FN): ¿Cómo son sus días en la cárcel?

(JH): La vida en la cárcel es muy dura y ha sido un gran cambio para mí, porque nunca había tenido problemas con la ley ni esperaba tenerlos. Ya sabes, en la cárcel hay muchas personalidades diferentes, así que he tenido que adaptarme a eso, pero llevo aquí cerca de un año en el momento de esta grabación, y siete de esos meses los pasé en el calabozo, donde solo tenía una hora fuera todos los días, y solo podía leer libros. Me he leído todos los libros que tengo en inglés tres veces, pero recuerdo que Dios dice que la vida en la tierra nunca fue destinada a ser fácil, así que intento ser positivo. Sin embargo, ahora estoy con la comunidad normal, y aprovecho el tiempo para hacer ejercicio y levantar pesas. El lugar donde estoy es para gente que está siendo extraditada y la mayoría a los Estados Unidos, así que también empecé a enseñar inglés a los otros presos para que les sea más fácil llegar allá.

(FN): ¿Quiere agregar algo más a esta entrevista?

(JH): Entonces, ya que el Estado Colombiano no me permite presentar pruebas, le doy permiso a mi abogado, dándole acceso a todos los archivos que tengo digitalmente que ayudaran para mi libertad y lo autorizo a que publique esos archivos cuando sea necesario para que Colombia y el mundo puedan ver que yo debo salir libre, soy inocente y todas estas pruebas más mi testimonio me ayudarán a lograrlo.

