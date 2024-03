En una reveladora entrevista exclusiva concedida al Canal Focus Noticias, aliado de Pulzo, John Nelson Poulos, el hombre acusado del asesinato de su novia Valentina Trespalacios, compartió detalles íntimos sobre su vida previa en Estados Unidos, los eventos trágicos que rodearon la fatídica noche del 22 de enero de 2023, y por qué quiere salir bien librado del proceso judicial.

Poulos contó cómo pasa sus días en la cárcel La Picota de Bogotá, y desde el pabellón de extraditables cuenta su versión de los acontecimientos que llevaron a la muerte de Valentina Trespalacios, ¿quién puso el cuerpo de la DJ en la maleta, qué hizó minutos después y cómo fue su fuga hacia Panamá?.

Valentina Trespalacios era una joven Bogotana que falleció a los 21 años. Desde su adolescencia, se interesó en animar fiestas y eventos sociales, profesión con la que recorrió varias ciudades de Colombia y latinoamérica. También era reconocida en redes sociales. Sin embargo, el 22 de enero de 2023 fue encontrada muerta con signos de agresión física, dentro de una maleta de viaje en un contenedor de basura. En horas, la Fiscalía adelantó la investigación y encontró al presunto responsable su novio, John Poulos, quien había viajado desde Estados Unidos a visitarla.

Poulos relató cómo enfrentó desafíos personales, incluyendo la enfermedad de su hijo con cáncer y problemas maritales y cómo llegó a Valentina a través de la aplicación de citas Tinder.

Poulos compartió detalles sobre su relación con Valentina, narrando cómo se conocieron y cómo su romance floreció con el tiempo. Manifiesta que amaba a Valentina, que “era una mujer espectacular”. Sin embargo, admitió que su relación estuvo marcada por problemas de adicción a las drogas, lo que eventualmente los sumergió en una espiral de eventos trágicos.

El acusado dice no haber planeado el asesinato de Valentina, situación opuesta a la planteada por la Fiscalía que en su hipótesis plantea que todo estaba planeado, la maleta, su huida a Panamá donde tomaría un vuelo a Montenegro, en Europa. Manifiesta que, al descubrir a su novia muerta, su instinto de supervivencia lo llevó a huir del país por temor a ser castigado por el sistema judicial colombiano.

“En mi cabeza la verdad no sabía para dónde coger, yo solo quería irme de este país lo más pronto posible, la Fiscalía dice que todo estaba planeado, pero yo el pasaje para Panamá lo compré en el aeropuerto en efectivo, sólo unas horas antes y en Panamá yo llame a un amigo para ver si me ayudaba. Le pregunté a dónde podría irme o para donde coger y el fue el que me dijo que no había extradición en Montenegro (es un país en Europa). De ahí no encontré otros vuelos sino al otro día y me toco quedarme unas horas ese día en Panamá, ahí fue donde me capturaron”.