Jhonier Leal podría ser inocente en el doble asesinato que estremeció a Colombia el 21 de noviembre de 2021 del famoso estilista Mauricio Leal y de su progenitora, Marleny Hernández.

Un testigo ofreció un nuevo testimonio que salpicó al otro hermano de los Leal y que eximiría de la responsabilidad del delito al vallecaucano, principal señalado por el tema y actualmente recluido.

El hombre que se retractó de los mencionados homicidios, a pesar de que en primera instancia aceptó la culpabilidad de las muertes de Leal y de su mamá, solo había dado la cara en las audiencias del proceso en su contra.

Sin embargo, así como reapareció hace algunos meses en Noticias Caracol, ahora volvió a publicar en sus redes sociales luego de que se hizo pública la información que habla de su presunta inocencia.

El hermano de Mauricio Leal acudió a su cuenta personal de Instagram para replicar el comentario de la mujer que era su abogada en el caso por el doble homicidio y que salió de nuevo en defensa del hombre.

Ana Julieth Velásquez, en mensaje que mostró el acusado en el mencionado espacio digital, salió al paso luego de que hubo medidas en su contra durante el caso de Leal en el que actuó como abogada.

“Esta defensora no está loca, en el caso de Jhonier Leal sí se amenazaron testigos, sí se me amenazó a mí, no nos estamos inventando una película de terror”, escribió en la primera parte de su texto.