Continúa el juicio contra Jhonier Leal, acusado del cruel asesinato de su hermano el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

Luego de la renuncia de la abogada Ana Julieth Velasquez, Jhonier Leal manifestó que no tiene recursos para pagar abogados, se le asignó un defensor público, el mismo que lo había representado luego de su captura.

En esta nueva audiencia el defensor Peña presentó testimonios de personas cercanas a Mauricio Leal y Jhonier Leal para tratar de demostrar la inocencia de su defendido.

La primera en hablar fue Francisca Teresa Muñoz, cercana a Marleny Hernández y quien relató detalles íntimos de la familia y el sufrimiento de Mauricio Leal por su enfermedad, contó que también durante una época él consumió “pepas de colores, drogas”.

Francisca Muñoz tiene una tienda de bicicletas, conoce a Jhonier Leal hace 23 años desde cuando ella vendía obleas y arroz con leche cerca de la peluquería de Mauricio Leal.

Luego la testigo Francisca Teresa Muñoz contó un fuerte episodio que supuestamente le había revelado Marleny Hernández con su hijo Mauricio Leal cuando él tenía 5 años:

“Mauro tenía 5 años, ella tenía problemas, y me contó que un día fue a la casa de un amigo, me dijo, ese día no tuve con quien dejar a Mauro y lleve a Mauro, y ella le dijo que tenía calor el le dijo que se bañara y dejó al niño con el señor, estando en el baño como que sintió algo en el pecho como si quisiera salir corriendo como un presentimiento, cogí la toalla y encontré a este tipo violando a Mauro. Eso fue terrible para mi, pero Mauro no se acuerda de eso nunca más tomamos el tema2″.