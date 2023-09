Este jueves siete de septiembre se reanudó el juicio contra Jhonier Leal. La Fiscalía General de la Nación presentó los testigos que soportan su tesis de que el señalado asesinó a sus familiares en su casa de La Calera.

El hermano del famoso estilista tiene que responder por el doble homicidio y el ocultamiento de las pruebas. Sin embargo, lejos de reconocer su papel en el caso, Leal salió a exigirle respeto a la Fiscalía por, supuestamente, sentirse centro de burlas.

“Señora juez, yo sí le pido, tanto al fiscal como a la señora Andrea, que tengan un poquito de respeto y no me estén mirando y no se estén burlando de mí, por favor, es lo único que pido. Son miradas muy sugestivas y me están siempre torturando psicológicamente con esas miradas y esa risa. Un poco de respeto por favor”, expresó.

El reclamo no le cayó bien al fiscal Mario Burgos, quien inmediatamente respondió y negó que alguien se burle del confeso asesino: “La Fiscalía General de la Nación tiene un rol como ente persecutor. Por el hecho que nosotros tengamos nuestros testigos acorde a la realidad que se ha venido presentando, no vamos a permitir que el señor Jhonier, abro comillas diga que la Fiscalía es maldadosa, no señora juez. Entonces, también respeto hacía nosotros. Yo estoy mirando al señor defensor porque tengo que objetarlo”.

Ante la situación, la jueza pidió orden y les pidió a las partes velar porque la diligencia se lleve de la manera más tranquila posible. “Cada uno de nosotros está cumpliendo un rol y cada cual tiene que asumir una posición. Cada cual tiene su manera de expresar ciertas situaciones, de alguna forma de mover su cabeza, hacer movimiento con el cuerpo, etc. Pero sí, por favor, estar muy pendientes de esa situación”.

Jhonier Leal se quedó sin abogada

La abogada Ana Julieth Velázquez narró como se ha visto afectada y vulnerados sus derechos y privacidad, por falta de garantías judiciales, que no esta de acuerdo con la orden del la juez 55 penal de conocimiento de revisar su historia clínica, además del trato que le ha dado el delegado de la Fiscalía y por estas razones renunció a la defensa de Leal.

El estilista manifestó que no tiene recursos para pagar abogados y solicitó se le asigne un abogado de la Defensoría Pública. Por lo tanto, dejaría en evidencia que las autoridades lograron congelar todos sus bienes y cuentas.