En la audiencia de juicio contra el presunto homicida Jhonier Leal, acusado del asesinato de su hermano menor, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández, se siguen destapando pruebas que demostrarían su responsabilidad en el doble crimen.

(Le puede interesar: ¿Qué pasó con la peluquería de Jhonier Leal? Le borraron el rastro y se ve muy distinta)

Jair Ruíz el conductor del peluquero y su hombre de confianza narró durante el juicio detalles inéditos de la trágica muerte del llamado “niño genio de la peluquería colombiana”.

Ruiz reveló que en la mañana del lunes 22 de noviembre recibió un mensaje a las 6:19 am de Mauricio Leal donde le pedía que no lo recogiera porque iba a dormir y le había enviado un emoji, cosa que no era usual en él y nunca le decía Jair.

Luego en horas de la tarde Jhonier Leal le empezó a pedir insistentemente que fuera hasta la mansión en la Calera Cundinamarca donde vivía el estilista para saber porqué no contestaba el celular.

Finalmente fue con Jhonier hasta la casa 18 del Condominio Arboretto Bosque Residencial.

(Lea también: “Nunca vi algo así”: investigadora, sorprendida con la fría actitud de Jhonier Leal)

El conductor visiblemente conmovido relató ante la audiencia que ingresó a la casa pero la puerta de la habitación estaba con llave, entonces decidió entrar por la puerta ventana y al ingresar se encontró con una escena macabra, sobre la cama estaba su jefe está muerto lo mismo que Marleny Hernández, madre del estilista.

El testigo asegura que Mauricio Leal estaba con un cuchillo enterrado al lado izquierdo de su estómago con las dos manos cogiéndolo.

Además relató que Jhonier al ver a su familia muerta estuvo muy tranquilo y desde la entrada gritó: “Mao, ¿qué hiciste?.

Ante las preguntas del fiscal Mario Burgos sobre el comportamiento del imputado, Jair manifestó que durante la entrevista con los agentes del CTI y la Policía este estuvo “muy tranquilo, normal como si no hubiera pasado nada, nunca expreso un sentimiento de dolor”, igual que los días posteriores y en el entierro, cosa que le parecía sospechosa porque “estaban muertos su mamá y su hermano”.

En una cita con la primera abogada, Sanguinete, Jhonier le preguntó: “si él cayera en la cárcel seguiría siendo el heredero y que si Mauricio estaba muy medicado seria una prueba de que se quitó la vida”.

Durante una conversación con sus hijos, esposa y en la que estaba presente Jair Ruíz, Jhoner Leal habría dicho una frase que dejó consternado al conductor: “Tras todo lo malo, dos cosas buenas, que yo soy el único heredero y soy el que va a manejar todo”.

Siga aquí la audiencia de juicio contra JHONIER LEAL.

Lee También

Sobre la relación entre los hermanos, el conductor dijo que Marleny tenia preferencia por Mauricio porque la “tenía viviendo como una reina, en cambio Jhonier tenia su hogar, sus hijos”.

Jair expresó a la jueza que no creía que Mauricio Leal hubiera atentado contra su vida porque tenía muchos sueños y el proyecto de otra sede de la peluquería.

Esta es una de las pruebas reina que tiene el fiscal Mario Andrés Burgos, para buscar que la juez 55 de conocimiento de Bogotá condene a Jhonier Leal a más de 50 años de cárcel por homicidio agravado, destrucción y ocultamiento de material probatorio.

Vea aquí el testimonio del conductor de Mauricio Leal, la primera persona que encontró muerto al estilista y su mamá.