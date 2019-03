Firmada con su nombre real, Seuxis Paucias Hernández, la misiva está dirigida a la segunda misión de las Naciones Unidas y atribuye los fundamentos de sus denuncias a “una fuente creíble”, acusando a “los enemigos de la paz” de urdir una trama orientada a tres objetivos.

El primero sería “evitar su libertad así ello implique la fabricación de nuevos montajes”. Uno de esos sería “simular un plan de fuga” suyo de la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece después de ser detenido en abril de 2018, acusado de tráfico de drogas.

En segundo lugar, asegura que se busca forzar “una extradición arbitraria“, como parte de lo que llama un “‘pequeño golpe de Estado’ del presidente Duque contra la Corte Constitucional y contra la JEP”.

Por último habla de un plan orientado a su “eliminación física“, señalando de paso a la Fiscalía de haberle advertido sobre las posibles amenazas contra su vida, pero omitiendo darle mayores detalles.

Es a raíz de esto último que ‘Santrich’ anuncia que no se alimentará de nuevo con la comida suministrada por el penal, y pide que se le den alimentos que garanticen su no manipulación por parte de terceros.

Su responsabilidad ante las acusaciones está todavía por definirse, pues aún no se han publicado las pruebas de la justicia de los Estados Unidos para determinar si los hechos de los que se le acusa fueron anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo de paz.

Esta es la carta original publicada en la red social Twitter por la cuenta @SantrichLibre:

CARTA/DENUNCIA | "He sido enterado de planes y determinaciones que apuntan a:

-Nuevos montajes

-Extradición arbitraria (sin importar decisión de la JEP)

-A mi eliminación física.

He decidido no recibir más alimentos preparados y entregados por la penitenciaria": Jesús Santrich pic.twitter.com/CL1DqEPpdE

— #SantrichLibre (@SantrichLibre) March 11, 2019