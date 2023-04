Dos meses después de que la Procuraduría diera luz verde a la extradición de Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian señalado de lavado de activos y requerido por una Corte de Estados Unidos, se conocieron unas curiosas declaraciones que su hija, Jenny Ambuila, le dio a la justicia estadounidense para justificar el excéntrico estilo de vida que llevaba en Miami y que permitieron destapar el entramado de corrupción de su familia.

La revista Semana tuvo acceso a un documento del Departamento de Seguridad Nacional rotulado como “caso legal sensible” en el que se puede leer las declaraciones que la joven dio a las autoridades norteamericanas en las que, de una forma caricaturesca, intenta explicar el alto flujo de dinero que movía en ese país producto de “negocios” de su familia, pese a que su padre tenía un cargo medio en la Dian y su madre era abogada.

Una de las declaraciones que más sorprende es la que entregó luego de que le preguntaran de dónde había sacado el dinero para comprar un auto de alta gama Lamborghini; Ambuila justificó el millonario gasto como una forma de superar una depresión.

“Estaba muy deprimida en ese momento y quería el Lamborghini; por eso mis padres me compraron el auto como regalo de cumpleaños”, explicó la joven.

De acuerdo con Semana, el rastreo del Departamento del Tesoro señala que este carro, que costó cerca de 300.000 dólares, “provino de la venta de una casa, ubicada en el barrio Ciudad Jardín de Cali, realizada por su padre (Ómar Ambuila), quien transfirió 1.000 millones de pesos colombianos al concesionario Lamborghini desde una compañía colombiana propiedad de su primo. Además, se pagó un depósito de otros 20.000 dólares con una transferencia bancaria hecha por su madre”.

La joven reconoció en sus declaraciones que su papá le había dicho que necesitaba conseguir trabajo y le aconsejó no comprar el auto. ”Él hubiera preferido que invirtiera el dinero, pero yo le dije que quería el Lamborghini porque quería vivir la experiencia. Le expliqué que en Miami se necesita demostrar que tienes dinero para ganar dinero”.

Pero además del vehículo con el que la joven posaba constantemente en sus publicaciones de redes sociales, Ambuila tenía otro lujoso auto en el parqueadero de su apartamento en Trump Royale ubicado en Sunny Isles. La joven era dueña de un Porsche sobre el cual dijo en su declaración que lo compró modelo 2017 “con dinero que su padre le envió. Esta transacción se hizo cambiando otro carro de la misma marca, pero modelo 2013; el resto de dinero se pagó en efectivo con la venta de un BMW en Colombia”. El documento reservado señala que los carros están a nombre de Jenny Ambuila, pero no los pagó con su dinero.

Otros movimientos que describen los documentos de las autoridades estadounidenses tienen que ver con los viajes que la familia hacía entre Cali y Miami en los que movían fuertes sumas de dinero que no declaraban en su totalidad ante las oficinas de la aduana. Cuándo eran cuestionados del por qué no habían informado la cifra exacta de lo que llevaban, Ambuila como sus padres trataban de burlar a las autoridades asegurando que no contaban el dinero, por lo que no sabían con cuánto ingresaban al país.

En otra oportunidad, la joven fue detenida en el aeropuerto de Miami cuando viajaba para Cali y le aseguró a las autoridades que ella y su madre eran propietarias de Nelato, una tienda de helados en Colombia, y que estaban abriendo un nuevo local en la zona de Wynwood, en Miami.

“Señaló que la tienda en Cali genera alrededor de 20.000 dólares al mes en ventas; su madre es abogada y su padre es de la aduana (Dian)”, reseñaron las autoridades.

Cuándo regresó a Estados Unidos, otra vez fue requerida por las autoridades y volvió a hablar de la heladería. Contó de los estudios que había realizado en universidades de ese país, pero que de acuerdo con las normas migratorias le exigían un empleo o montar un negocio para mantener su residencia. “Por ese motivo, respondió a los agentes que prefería abrir una tienda de helados en Wynwood, pero después dijo que no tenía ni idea cuánto costaría el arriendo y el montaje del negocio. Sin embargo, aclaró que iba a recibir un préstamo de 50.000 dólares en Colombia”, reseña Semana.

Finalmente, en los documentos también se describe una visita a la residencia de Jenny en la que estaba acompañada de su mamá, Elba Chará. La mujer cuenta en la entrevista que, además del dinero producto del trabajo de su esposo, ella dijo que “ni ella, ni nadie de su familia tenían nada que ocultar, que era cristiana y no una delincuente”. Sostuvo además que había sido abogada durante 30 años, que tenía la famosa heladería y otros negocios.

También contó que había heredado “una plantación de café y varias minas de oro” que le permitían financiar el estilo de vida de su hija, que también intervino en esa entrevista y reiteró que la compra del Lamborghini fue motivada a razón de una depresión.

“Lo compraron porque en realidad lo necesitaba, estaba deprimida, y me salvaron la vida”, y agregó que su papá todavía estaba trabajando, “porque tengo gustos muy costosos y él quiere que yo tenga una vida grandiosa como la que él no pudo disfrutar”.

Ómar Ambuila, que podría ser extraditado en los próximos meses, es señalado de lavado de dinero en Estados Unidos. Las investigaciones aseguran que el hombre aprovechó su cargo como jefe de carga en el puerto de Buenaventura para permitir la entrada de comercio ilegal a cambio de sumas millonarias.

Los documentos recopilados por las autoridades dan cuenta que entre 2012 y 2017 el exfuncionario lavó, aproximadamente, 1,3 millones de dólares, que “promovieron actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el fraude, el soborno, la extorsión, y envió de dinero sin licencia”, explicó la Procuraduría el pasado 3 de febrero cuando dio el aval para su extradición.

El hombre también tiene procesos en Colombia. La Fiscalía con delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, favorecimiento al contrabando y concierto para delinquir.