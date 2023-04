La mujer nacida en Montería, Córdoba, viajó hace poco más de un año hacia el país norteamericano en búsqueda de mejores oportunidades de vida para ella y su familia.

Sin embargo, su sueño se vio truncado por cuenta de un cáncer agresivo que le fue diagnosticado en un hospital de la ciudad de Stanton, en el Estado de California, lugar donde reside sin la compañía de un ser querido que pueda estar al tanto de sus cuidados y de la evolución médica de su enfermedad.

Es por eso que la cordobesa ha recurrido a un video para pedirle al Gobierno Nacional que le ayuden a diligenciar una visa humanitaria para que su progenitora pueda viajar a EE.UU de manera legal y de esta manera poder acompañarla en su duro momento.

Según el relato de la colombiana residente en los Estados Unidos, los médicos le tratan el sarcoma con terapias de radiaciones. Este tipo de cáncer que empieza en los hueso o tejidos blandos del cuerpo, de acuerdo con información del portal Cancer.gov, le ha comprometido varios órganos.

“[…] He bajado mucho de peso. No estoy comiendo bien y quiero que mi mamá esté aquí conmigo. Quiero que me ayuden a conseguir la visa humanitaria para mi mamá”, concluyó al mujer que pide la intervención del presidente Gustavo Petro y de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.