El presidente del Senado de Colombia, Iván Name, tuvo un encuentro con el Papa Francisco este miércoles 5 de junio en el Vaticano.

De acuerdo con la oficina de prensa de Name, el Papa tuvo con él “una profunda reflexión sobre la fe”. Además, se informó que el presidente del Congreso habló con el sumo pontífice “acerca del origen de la guerra en Colombia y de la necesidad del cambio de modelo geopolítico en búsqueda del progreso y de la paz”.

(Le puede interesar: Corrupción en UNGRD: Contraloría denuncia millonario detrimento durante gobierno Duque)

Cabe recordar que Iván Name es uno de los peces gordos salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, el líder político habría recibido 3.000 millones de pesos por parte de la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, para supuestamente aprobar en el Senado las reformas del gobierno Petro. Estos recursos, de acuerdo Olmedo López, exdirector de la entidad, salieron del dinero para los carrotanques de La Guajira.

Luego de que Sneyder Pinilla salpicara a Iván Name, el senador dijo que él no conocía al exfuncionario.

“Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”, manifestó Name a través de un comunicado.