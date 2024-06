Por: El Espectador

El presidente del Congreso, Iván Name, se refirió este martes frente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el que estaría presuntamente involucrado. Dijo que solo hablaría ante los estrados judiciales. “Todos mis pronunciamientos los haré como corresponde: exclusivamente ante los jueces de la República, con apego a la Constitución y la Ley”, escribió en un comunicado.

“Mi actuar siempre se ha regido por el respeto absoluto por la autoridad, por la dignidad de la institucionalidad de la justicia, así como por los medios de comunicación y la opinión pública. De ahí que me abstenga de hacer pronunciamiento alguno, diferente a los que correspondan en los estrados y actuaciones judiciales”, explicó el senador de la Alianza Verde.

Name fue señalado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, y por Olmedo López, exdirector de la misma entidad, de recibir dinero -$3.000 millones- para impulsar el trámite de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro.

“Mi silencio frente a las afirmaciones calumniosas en medios de comunicación y redes sociales, de quienes pretenden beneficios de la justicia, obedece exclusivamente a la altísima consideración por la dignidad del cargo que ostento y por la majestad de la justicia”, agregó Name. pic.twitter.com/guRbmfkqkw — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) June 4, 2024

Sobre esto ya ha hablado el primer mandatario, quien dijo: “quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente está mintiendo”. “El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor”, dijo Petro hace un mes, cuando explotó el escándalo de corrupción.

