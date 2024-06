Por: Caracol TV

El expresidente de la República Iván Duque propuso crear una alianza para que en las elecciones a la Presidencia de 2026 en Colombia se pueda enfrentar al petrismo.

#EnDesarrollo El expresidente Iván Duque propone consulta para definir un candidato único que enfrente al petrismo en 2026 y asegura que la democracia del país “está amenazada”. pic.twitter.com/HZnZCP9KEz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 6, 2024

“Lo que se requiere hoy es que todos los que quieren ser presidentes en 2026 salgan ya a la palestra y que se empiece a concertar la posibilidad de que Colombia tenga una gran alianza nacional republicana, donde pueda haber, a través de un mecanismo de consulta, la unificación de quien pueda representar una verdadera alternativa a toda esta catástrofe“, dijo el exmandatario.

Duque también dijo que la democracia en Colombia “está amenazada porque cuando se escucha al jefe de Estado, que ejerce la primera magistratura de la nación, hablando de convocatorias de asambleas constituyentes, sin cumplir los requisitos de la Constitución, ahí ya hay un golpe a las instituciones”.

El expresidente agregó que el hecho de que se esté hablando de constituyente “para perpetuarse en el poder, como lo ha dicho recurrentemente en los últimos seis meses el presidente de la República, donde habla de reelegir el modelo, de quedarse hasta que el pueblo diga y todos esos discursos cósmico-radicales, eso le empieza a traer demasiada afectación a la estabilidad democrática”.

¿Presidente Petro habló de reelección?

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los exmandatarios que afirman que él usaría una constituyente para reelegirse.

“Para hacer entender ese mensaje a la gente y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dicen que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro”, indicó el mandatario.

Esto lo dijo el presidente Petro luego de que el exjefe de Estado Juan Manuel Santos enviara una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que asegura que el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC no se puede utilizar para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Además, el expresidente Santos expresó en Noticias Caracol Ahora que, si el jefe de Estado llama a una Asamblea Nacional Constituyente, por vías no establecidas por la ley, se violaría la Constitución y las Fuerzas Militares tendrían que intervenir: “Eso es tan sencillo como que cualquier ciudadano está obligado a cumplir con las leyes. Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender y respetar la Constitución. Lo que estoy diciendo es que si utiliza a las FF. MM. para hacer algo ilegal, las Fuerzas Militares están obligadas a no seguir esas órdenes”.

Juan Manuel Santos puntualizó que en una decisión así el presidente Gustavo Petro “se quedaría solo porque él mismo juró respetar la Constitución y ahí estaría rompiendo su juramento”.

