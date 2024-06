Por: Caracol TV

En Barrancabermeja, la cuna de las luchas sociales en Colombia, se quedaron esperando al presidente Gustavo Petro que, según la agenda oficial, presentaría el sistema solidario escolar.

Solo llegaron a la cita el alcalde Jonathan Vásquez y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a quien le tocó asumir las intervenciones.

“A uno lo que le da tristeza es la emoción que tenía la gente. Inclusive, cuando yo iba a hablar entonces me decían: ‘Petro, Petro, Petro’. Yo tuve que esperar, calmarlos. La gente quería ver al presidente y eso da un poquito de tristeza porque tenían la ilusión. Afortunadamente me escucharon a mí, pero una vez el delegado dijo que no venía, todo el mundo abandonó el recinto”, recordó el gobernador Díaz.

Al presidente decenas de personas lo esperaban con muestras culturales y admiración. “Esto es una falta de respeto con el pueblo que lo eligió. Nosotros necesitamos al presidente”, expresó una de las asistentes.

Ante el escaso auditorio, Laura Cristina Campo Gómez, directora regional de la Universidad Nacional a Distancia, le envió un mensaje al presidente recordándole que en esta tierra lo respetan.

“Lamentamos y, personalmente, lamento la no presencia del presidente Petro, con quien tenemos identidad, con quien sabemos que está trabajando para el pueblo y por el pueblo”, manifestó Campo.

Desde la Presidencia se informó que el mandatario tuvo que cancelar el viaje a Barrancabermeja para atender compromisos en el despacho.

