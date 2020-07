Se trata del director de Federación de Departamentos, Carlos Camargo, que dio positivo para COVID-19 en las últimas horas. El dirigente estuvo en Casa de Nariño el jueves pasado y participó en el programa ‘Prevención y Acción’ de Iván Duque.

Con la más reciente van cuatro pruebas que se practica el Jefe de Estado para descartar que tenga algún tipo de contagio. Los resultados de la última no se conocen aún.

Sobre su estado de salud, Carlos Camargo informó en la mañana de este martes que se encuentra aislado y en buen estado de salud.

“El fin de semana presente malestar, de manera preventiva me realice pruebas para COVID-19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la @FNDCol”, dijo Camargo, citado por Caracol Radio.