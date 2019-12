Vicky Dávila entrevistó en la Casa de Nariño al presidente Iván Duque y fue muy directa al preguntarle al mandatario si el bajo índice de favorabilidad que tienen él y el expresidente Álvaro Uribe indica que se acerca el fin del uribismo.

Duque capoteó ese interrogante y le dijo a Dávila: “Las encuestas son fotos de momentos. Yo siempre digo: frente a las encuestas hay que trabajar el triple. Yo tengo una línea muy clara, trabajar con amor por este país. Yo no voy a interpretar encuestas”.

La periodista fue incisiva con el tema que le estaba planteando y le contrapreguntó de forma concreta: “¿Se está acabando el uribismo?”. Duque le hizo el quite nuevamente al tema respondiendo: “No me ponga a hablar de política doméstica. No me ponga a hablar de cosas partidistas. Yo gobierno con el plan de gobierno que apoyaron 10 millones de colombianos”.

Cabe recordar que varias de las últimas encuestas sobre la favorabilidad de los líderes políticos del país indican que las de Iván Duque y Álvaro Uribe están por debajo del 30 %.

Esta es la entrevista de Vicky Dávila al presidente: