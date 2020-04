green

López señaló que este viernes llegará al despacho de Iván Duque una carta de su autoría con toda la información epidemiológica que confirma que no es una buena idea que este lunes 27 de abril se permita la salida a las calles de las personas que trabajan en el sector de la manufactura, como lo quiere el presidente.

La alcaldesa de la capital del país está molesta porque le parece que el Gobierno Nacional no está siendo metódico en la planeación de la forma como saldrán los trabajadores de la construcción y la manufactura la otra semana.

“El presidente manda, pero que mande bien. Que nos diga de dónde van a salir los trabajadores, a dónde van a llegar y cómo. Como el presidente no me ha recibido, entonces le voy a mandar una carta con toda esta información”, señaló López en su diálogo con la periodista María Jimena Duzán.

“Llevo pidiendo (una reunión con Duque) desde antier. No me recibieron, me dijeron que con los ministros. Entonces me reuní con los ministros ayer y listo, no pasa nada. Yo entiendo que el presidente está muy ocupado, entonces yo le mando una carta con esta información”, agregó la mandataria.

López también criticó el hecho de que, para la noche del jueves, el Gobierno todavía no haya expedido el decreto con las exigencias que deberán cumplir las empresas de construcción y manufactura que quieran retomar sus labores presenciales a partir del lunes.

La alcaldesa fue todavía más enfática en el cierre de la entrevista: “Tengo clarísimo que el que manda es el presidente, pero con la vida de la gente humilde del sur de Bogotá no van a jugar por los intereses y el lobby de nadie, mientras yo sea alcaldesa”, subrayó. “Si van a tomar decisiones, que el país sepa y que ellos sepan qué decisiones estaban tomando”.

Esta es la entrevista completa que López tuvo este jueves con Semana: