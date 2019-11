Ese día, el presidente dedicó varios minutos a exaltar a Guillermo Botero, pese a que el exministro de Defensa tuvo que renunciar a su cargo porque era inminente que el Congreso le aplicara una moción de censura.

Duque destacó la labor de su funcionario, aunque un día antes salió de su gobierno por los escándalos que rodearon la cartera mientras él estuvo al frente, y sin mencionar la muerte de los menores en un bombardeo militar a las disidencias de las Farc.

Por eso, en una entrevista en ‘El Radar’, de Blu Radio, el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de esa emisora, le preguntó si esas palabras habían representado un desafío al país, como lo interpretaron varios analistas.

El presidente dijo que no lo fue y a continuación explicó: “Quise ese día hacerle reconocimiento a una persona que, con sus defectos y virtudes, me pareció que merecía que como presidente le diera las gracias por su servicio a Colombia. Nadie llega a un ministerio a hacerle daño al país o tratar de afectar a los colombianos. Guillermo Botero es una persona que tiene una larga trayectoria gerencial, gremial y que estaba en un mundo de su vida muy cómodo como presidente de Fenalco y cuando yo lo llamé al Gobierno aceptó sin titubeos”.

Luego, destacó varios éxitos de su gestión como la reducción de cultivos ilícitos y de homicidios.

Esa fue su explicación. Sin embargo, ni ese día ni en otras declaraciones públicas el presidente hizo un pronunciamiento formal que mostrara su posición frente a la muerte de esos menores. Solo condenó que se usara a niños como “escudos humanos” y se refiere a esa tragedia como “los hechos que conocimos” o “lo que se presentó”.

En el diálogo con la emisora se enfocó en señalar que el reclutamiento de menores lo “conmueve, estremece y golpea”, dijo que ha tenido “muchas reflexiones a partir de esta situación”, y apuntó:

“A mí esto me ha dolido. Y que el reclutamiento siga siendo una práctica de los criminales no solamente me duele y no solamente lo expreso frente a esas familias sino a todas las que han sido víctimas de ese delito”.