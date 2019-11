La respuesta la grabó el comunicador venezolano Jesús Blanquicet, que trabaja para El Heraldo en la capital del Atlántico.

Blanquicet aseguró que la situación se registró en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, reportó que se acercó a Duque a consultarle su opinión por la muerte de ocho menores en un bombardeo.

Los primeros segundos del video registran a Duque tomándose una foto con una ciudadana hasta que es interceptado por el periodista. El presidente solo miró a su alrededor y se limitó a decir la insólita respuesta mientras se alejaba de Blanquicet.

“¿De qué me hablas viejo?”, esta fue la respuesta del presidente @IvanDuque cuando le pregunté sobre el bombardeo en el Caguán, en el que murieron 8 niños. pic.twitter.com/sYYUkUuizs

Al final de la grabación, también se puede apreciar que varios de los escoltas de Duque le impiden el paso al presidente. Allí se corta el video, pero en otro trino, el periodista asegura que fue agredido por la seguridad del Jefe de Estado.

Acabo de ser víctimas de una agresión física en el Puerta de Oro cuando le pregunté a @IvanDuque por el bombardeo en el Caguán. “De qué me hablas viejo" fue su respuesta. La @PoliciaColombia y cuerpos de seguridad de presidencia me retuvieron y me golpearon. pic.twitter.com/h60lFxaCb1

— Jesús Blanquicet (@JesuB) November 7, 2019