Así lo confirmó el exmandatario en el programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey, en el que habló de la actualidad del país y a lo que se dedica después de dejar la Casa de Nariño.

Sentado en el sofá de su casa, Iván Duque le comentó a la periodista española que desde que le entregó la presidencia a Gustavo Petro se ha enfocado en su familia, la natación, la academia y la música.

De hecho, el también exsenador recalcó que la producción musical siempre fue una de sus grandes pasiones, por lo que está aprovechando el tiempo de calma para aprender y llevar a cabo un proyecto personal.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, que disfruto mucho, y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona“, dijo Duque.

Iván Duque destapó proyecto musical con sonidos del Amazonas

En el diálogo, el expresidente de la República fue más allá y reveló que ha sostenido charlas con diferentes productores musicales internacionales, pues una de sus metas es mezclar la música con los sonidos del Amazonas.

“En Colombia he estado trabajando con Camilo Pulido, él es un productor musical joven. He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de musica electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica… Una de las pasiones que tengo es poder empezar a mezclar música a con sonidos del Amazonas”, precisó.

Finalmente, Duque Márquez, de 46 años, indicó que su proyecto es “experimental”, pues recalcó que la música es su pasatiempo favorito y que no pretende ser músico profesional.

“Es mi pasatiempo, lo que me desconecta en mis momentos de ratos libres, siempre lo quise hacer y en esos ratos trato de aprender. No pretendo ser musico profesional ni hacer toques en ningún lado“, concluyó