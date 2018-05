En la denuncia, Iván Cepeda argumenta que ‘Popeye’ hace apología al genocidio, y que en vez de retractarse de sus señalamientos continúa con mensajes incendiarios.

“Los hechos anteriormente señalados permiten evidenciar que Jhon Jairo Velásquez, de manera libre, consciente y voluntaria, ha dirigido presuntas amenazas, calumnias, injurias y hostigamientos contra personas por razón de su ideología política, que podrían causarles no solamente daño moral sino incluso físico”, manifiesta el congresista, según denuncia que recoge El Espectador.

Por eso, Cepeda pide a las autoridades que se le ponga un ‘tatequieto’ a Velásquez, y que se le investigue por delitos de apología del genocidio, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural, injuria, calumnia, amenazas e instigación a delinquir.

También, con pruebas en la mano, el congresista dice que ‘Popeye’ no se retracta, sino que reafirma sus intimidaciones con nuevos mensajes subidos de tono, como este.

Jajajajaj eso era lo que yo quería. Que las ratas 🐀 Petristas se alborotaran. Babos@s. No les temo.. el Domingo vamos a ver cómo les va en las elecciones. Aguanten el voltaje de tw. Cobardes. Jaajajjaajja — Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) 21 de mayo de 2018

El candidato presidencial Gustavo Petro advirtió a la Fiscalía sobre los trinos amenazantes del exsicario de Pablo Escobar, que dice, por ejemplo: “Maldit@s Petristas denuncien mi tw (Twitter). Los odio. Si no me puedo expresar…mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no abra compasión. Amo Colombia soy un guerrero Santo. Y peleo por la familia del No, mi familia…. Dios cuanto l@s odio”.