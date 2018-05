El debate entre candidatos vicepresidenciales lo organizó este lunes la W Radio, y con este tema se cerró la intervención de los cinco participantes.

La primera en exponer sus argumentos fue Marta Lucía Ramírez, que dijo que es una mujer católica que respeta los derechos de las parejas homosexuales, pero que a la hora de hablar de adopción ahí si deben primar las necesidades que tienen los niños “a recibir en su vida la huella que deja un papá o una mamá”.

Luego, Ramírez señaló que hoy día hay cientos de parejas heterosexuales que anhelan adoptar: “Y si hay parejas heterosexuales que le pueden dar a sus hijos todo el amor, ¿por qué preferir a una homosexual en lugar de una heterosexual?”.

Y, “¿por qué no?”, refutó Claudia López, que dijo que ese argumento “es discriminación pura”. Con esas palabras, y ya un poco enardecida, decidió esperar su turno para responder (era la última en el orden establecido).

Le tocó intervenir a Ángela María Robledo, y de entrada le cuestionó a Ramírez su postura.

“Primero, no perseguir a los homosexuales no podrían estar con Ordóñez (el exprocurador), los persiguió todo el tiempo. A ellos, a las mujeres y a los indígenas. Segundo, no considero que haya ciudadanía de primera, segunda o tercera. Somos ciudadanos y ciudadanas, independientemente de nuestro color de piel y preferencias sexuales, porque esa es la realidad de la Constitución que usted dice que no conozco. Y tercero, la Corte Constitucional reconoce las diferentes formas de familia”, respondió Robledo.