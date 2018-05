Jhon Jairo Velásquez redactó todos sus tuits a partir de un pronunciamiento de Gustavo Petro durante su último evento de campaña en Bogotá, en el que convocó a sus seguidores a que vayan a todas las plazas públicas del país este domingo 27 de mayo, a las 4 p.m., minutos después de que se cierren las urnas de las elecciones presidenciales.

En tarima, Petro justificó esa movilización de sus seguidores por todo el país en que “no vamos a permitir un fraude electoral”.

‘Popeye’ se pronunció al respecto y lo hizo con la violencia que lo caracteriza a la hora de referirse a los seguidores de Gustavo Petro. Velásquez empezó por calificar a los “colectivos petristas” como “asesinos brutales” y “una nueva guerrilla”.

En otros tuits, ‘Popeye’ advirtió que “en un caso extremo, que no lo creo en ningún escenario, nos tocará a nosotros la ultraderecha combatirlos con fiereza” y que “las armas es fácil encontrarlas”. Estos fueron todos los trinos que Velásquez dedicó a amenazar a los seguidores de Gustavo Petro:

Maldit@s Petristas denuncien mi tw. Los odio. Si no me puedo expresar..mi Fusil hablará por mi. Cuando empiece el dolor y el llanto. No lloren que no abra compasión. Amo Colombia soy un guerrero Santo. Y peleo por la familia del No. mi familia…. Dios cuanto l@s Odio

— Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) May 21, 2018