Wills dio de qué hablar este miércoles en los medios luego de que se grabara en video lanzando insultos y palabras ofensivas contra la comunidad docente que salió a marchar, y en medio de su popularidad superficial apareció una denuncia pública en su contra por hurto.

La denunciante es una mujer que asegura que Wills le “robó un celular en la universidad”, en 2013, y que aunque se comprometió a responder hasta el momento no se lo ha pagado.

La joven, que en su perfil de Twitter se identifica como Daniela Pulido, mostró una conversación con Wills en la que le hace saber (el 3 de abril de 2013) que está “esperando a que aparezca” para que responda por “un iPhone 5” que le debe.

La respuesta de la acusada de robo fue que “este jueves (de abril)” le iba a pagar 100.000 pesos por el teléfono. No obstante, y a juzgar por la denuncia que aparece ahora, ese pago no se habría dado.

Hasta el momento Wills no se ha pronunciado públicamente por el presunto robo del teléfono, pero en W Radio hablaron del tema y hasta se refirieron a una supuesta explicación que ella habría dado.

“Y es la palabra de una contra la otra. Lo que dice Isabella es que para nada fue así. Que ellas estaban en un viaje y que, como le puede pasar a cualquiera, perdió el celular de la compañera. Y que dijo que iba a responder por él. Pero ya como que se enredó la cosa más adelante, y ella le pagó una parte y después como que tuvieron unas discusiones. Pero Julio (Sánchez Cristo), ese no es el tema en este momento, y más todos los años que han pasado”, comentó una periodista de la emisora.

Pero Pulido tiene otra versión de los hechos, pues según explicó en varios trinos Wills le “pidió prestado el celular para una foto y luego descaradamente” le “dijo que no tenía nada”, y que “no iba a pagar nada”. Incluso, la denunciante se queja de que ella le hacía “’bullying’” en la universidad.

Jajaja creo que de ser así me hubiese dolido menos. Me pidió prestado el cell para una foto (fue en 2013) y luego descaradamente me dijo que no tenía nada, que no me iba a pagar nada y empezó hacerme bullying.

— Daniela Pulido (@DanielaPQuiles) March 21, 2019