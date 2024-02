Escrito por: Redacción Nación



La delincuencia en Bogotá y sus municipio aledaños sigue creciendo y, además, ya madruga para seguir intimidando a los ciudadanos. Esta vez se reportó un nuevo robo en Soacha , cuando tres sujetos hurtaron e hirieron a un habitante de Soacha en la madrugada.

Eran aproximadamente las 3:42 de la mañana y la víctima salía de su casa para dirigirse al trabajo. En eso, tres delincuentes abordaron al joven y se abalanzaron sobre él para arrebatarle sus pertenencias en cuestión de pocos segundos, tal como se ve en el video:

Y es que, al igual que sucedió con el más reciente robo en Bogotá, los delincuentes intimidaron a la víctima con un arma, e incluso, lo hirieron. “Me abordaron tres sujetos que venían con un taxista, uno de ellos me sujeta desde atrás, en medio del forcejeo me hurtan mi celular y me meten una puñalada, se suben al carro y huyen”, le comentó la víctima a Citytv.

Según relata el mismo medio, un vecino llegó al auxilio del joven. Sin embargo, no se pudo dar con los delincuentes, quienes lograron emprender la huida. La víctima fue trasladada a un centro asistencial en donde se le trató la herida que, afortunadamente, no involucró ningún órgano vital.

Lee También

Según le contaron los vecinos del barrio al noticiero, no es la primera vez que ocurren este tipo de robos en la zona, e hicieron un llamado a las autoridades para mejorarla seguridad en el lugar, en donde también son comunes los robos y asaltos en buses del municipio.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.