En la misiva, según el Canal Uno, las comunidades que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) le reclaman al jefe de Estado por un debate que quedó pendiente con la denominada ‘Minga del Suroccidente’.

Por eso, asegura ese medio, invitan al presidente a que haga presencia en la vereda Monterilla, en Caldono (Cauca), el 11 de octubre o, de lo contrario, darán inicio a una multitudinaria marcha cuyo objetivo es llegar a Bogotá.

“La carta va dirigida al señor presidente para que el 11 se presente en El Pital o Monterilla, en la zona de ‘Sat Tama Kiwe’ (territorio ancestral), resguardo Quetina. De no haber presencia, empezarán las acciones”, dijo, a ese medio, Hermes Pete Vivas, consejero mayor del Cric.

En caso de que el presidente Duque no asista personalmente a la cita, como ocurrió en marzo de 2019 cuando envió a una comisión del Gobierno, las comunidades indígenas planean una caminata de unas 7.000 personas para dirigirse hasta el Valle del Cauca, y de allí organizarse para el viaje hacia Bogotá.

La decisión de convocar a una nueva minga indígena se tomó, de acuerdo con Semana, en reunión de las 127 autoridades y de la consejería mayor del Cric, que buscan un diálogo con el jefe de Estado para tratar temas sobre masacres, corrupción, criminalización de la protesta pacífica y “reformas en favor del poder económico y en contra de las sectores más vulnerables” del país.

Se viene la #Minga

Las 127 autoridades decidieron continuar con la minga pendiente en el año 2019 en Caldono. @IvanDuque lo esperamos el 11 de octubre en el Rdo las Mercedes, territorio Sath'Thama Kiwe mpio Caldono Cauca.#O11 pic.twitter.com/gwFZL8xcsv — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) September 28, 2020

Otro de los que se sumó a esta invitación fue el senador y líder indígena Feliciano Valencia, que en debate en el Congreso aprovechó para hacer un llamado a que la ciudadanía apoye esta movilización.

“Si los pueblos indígenas no nos movilizáramos, no protestáramos, no saliéramos a las calles, ya nos habrían exterminado”, dijo Valencia.