El grave hecho, que evidencia el deterioro al que ha llegado la manifestación que ya cumple una semana, se dio cuando Gómez Villa se percató de que uno de los líderes de los manifestantes tenía un radio de comunicaciones y le pidió que abriera una caneca que estaban trasladando en el vehículo, informó el comandante de la Policía de Cauca, coronel Fabio Rojas, de acuerdo con El Nuevo Liberal.

El nativo procedió a seguir las órdenes del patrullero, dice el diario, y fue ahí cuando, después de abrir el barril, arrojó el líquido en la cara del uniformado, que de inmediato fue trasladado al hospital de Suárez (Cauca). El atacante también terminó con heridas, pues el químico lo salpicó.

“De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de una agresión con ácido, donde el señor patrullero terminó con graves quemaduras en su rostro, luego que el líder nativo arrojara el líquido al uniformado cuando este le pidió que abriera una caneca que era transportada en la chiva, en medio de esta situación, el nativo también resultó con quemaduras al ser alcanzado por el elemento químico”, aseguró el comandante.

El manifestante también fue remitido a un hospital, donde se le notificó la captura, según el comandante, citado por La W.

Las autoridades ya se encuentran investigando qué líquido era el que estaban transportando los nativos y si iba a ser usado para fabricar ‘bombas molotov’ que serían usadas para enfrentar a la Fuerza Pública, informó la emisora.

Además, en otro enfrentamiento entre uniformados y manifestantes, un soldado del Ejército fue herido, mientra que otro fue secuestrado por la comunidad, aseguró Caracol Radio.

Estos hechos se suman los actos de vandalismo que varios manifestantes han protagonizado como picar la vía Panamericana y la incineración de vehículos.

La protesta de las comunidades indígenas y campesinos, que exigen la presencia del presidente Iván Duque, ya cumple una semana, y aseguran que no cesará hasta que el mandatario haga presencia en el departamento. No obstante, el jefe de Estado rechazó estas agresiones y dijo que no aceptaría “ninguna vía de hecho”.

Adicionalmente, en el departamento se presentaron movilizaciones por parte de estudiantes, que ya habrían dejado enfrentamientos con el Esmad.