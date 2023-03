Consternados se encuentran los habitantes de Chapinero, en Bogotá, con la muerte de Andrés Gómez León, un ayudante de enfermería que falleció en extrañas circunstancias en su vivienda. Su cuerpo fue encontrado por su madre que lo halló semidesnudo y en la cama, aunque sin señales de tortura, según informó Citytv.

La Policía Nacional adelanta la investigación del caso y, en medio de ese proceso, su familia reveló la identidad de dos figuras que son claves en el esclarecimiento de la muerte del joven. Se trata de dos personas que vivían con él en su apartamento, donde les arrendó una habitación a cada uno, de acuerdo con el citado medio.

Uno de los sospechosos se presentó ante las autoridades para dar su testimonio sobre lo sucedido. Al respecto, el hermano de la víctima, identificado como Edwin Alejandro Gómez, quien trabaja en una estética, le comentó al noticiero lo que descubrieron de esta persona, de quien se creía inicialmente que era extranjero.

“Nos dimos cuenta de que es de nacionalidad colombiana. Es un chico que está presto para dar indagación ante las autoridades”, expresó León.

Su madre había dicho en el medio de comunicación que su hijo había tenido problemas con los dos inquilinos por no pagar el arriendo, desde ese momento no volvió a tener comunicación con él y por eso estas dos personas quedaron como los principales sospechosos, ya que según ella le habrían propinado una brutal golpiza.

Además, de la otra persona se sabe que es extranjero, pues Noticias RCN reveló unas comprometedoras conversaciones de Andrés Gómez León con quien sería el otro inquilino. La víctima era parte de la comunidad LGBTIQ+.

“Me puse a salir con un chino de por allá de Venezuela, no le vayas a decir que yo te conté porque eso fue lo primero que me advirtió“, se lee en una de las charlas.

Incluso, en otra de las conversaciones se muestra a Gómez León hablando de los problemas de dinero que tenía con el ciudadano extranjero: “Solo era pida y pida, ayúdame con esto ayúdame con lo otro, pídame, a veces me devolvía lo que me prestaba y a veces no”.