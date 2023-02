Su padre, Rodolfo Carvajal, vio a su hija, Linda Michell, por última vez el pasado sábado 25 de febrero en su casa, en Ibagué.

(Lea también: Colombiano desapareció en Brasil hace meses sin dejar rastros: su familia, desesperada)

“Como de costumbre, a las 6:30 de la mañana salí a trabajar y ella se quedó dormida en la cama. Yo me asomé a la habitación y le dije: ‘hija, acuérdese al medio día calentar el almuercito para darle a su abuelito’”, dijo el señor en diálogo con Q’Hubo.

Explicó que Micehell Carvajal quedó sola en la casa y por la tarde, cuando él regresó, no la encontró y observó que en una mesa había dejado el celular. “Ella se llevó una flechita que teníamos. Le quitó la Sim-card al celular de mejor calidad y lo dejó. Ese día le marcamos, pero no contestó, después se fue a buzón de mensajes”, explicó.

Desde el fin de semana, el hombre y su expareja, mamá de la menor, la han buscado en casa de familiares y amigos, pero no la han hallado.

La buscan en Bogotá

Buscando en el celular que la niña dejó, encontraron una conversación vía Facebook a través de la cual ella le cuenta a una amiga que viajará a Bogotá a visitar a un amigo suyo que está hospitalizado.

“Ahí até cabos porque el viernes al mediodía cuando llegué a almorzar, ella estaba en un mar de lágrimas. Estaba muy preocupada porque habían herido a un amigo que al parecer vive en el barrio Tulio Varón. Por la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado a una clínica de Bogotá”.

(Vea también: Paseo de ciclistas se convirtió en problema: duraron varias horas perdidos en Cundinamarca)

No obstante, la familia contactó al adolescente herido y él les indicó que ella sí le expresó la intención de ir a visitarlo, pero él le habría dicho que no lo hiciera, que no viajara sola.

Al parecer, Linda Michell le sacó duplicado a la llave de la puerta que el papá tenía, puesto que él, por seguridad, siempre le echaba seguro a la puerta de la vivienda.

“Con la mamá tampoco se ha comunicado. Estamos muy preocupados porque es una niña. Tal vez se dejó influenciar por las malas amistades. Ella quiere hacer cosas de grandes”, puntualizó el hombre.

Si tiene noticias sobre la menor, puede informar a la línea 3152152342.