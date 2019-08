En medio de la pompa y el protocolo, Duque dedicó unos momentos a hacer un corto acto que quedó grabado en un video publicado por la Presidencia en sus redes sociales.

La publicación fue replicada más de 500 veces y pasó de 1.700 ‘Me gusta’, pero pasó algo que no es del todo común en la red social Twitter, y es que tuvo más reacciones, con unas 1.800 hasta la noche del miércoles.

La mayoría de los comentarios destacaban lo paradójico que resultó el hecho de que Duque, elegido con un discurso que claramente se oponía a las propuestas de izquierda y a la pseudoideología que denominaron ‘castrochavismo’, ahora rinda homenajes a unos de los mártires más célebres del comunismo, como lo son los de la Revolución china de mediados del siglo XX, y en parte a la figura de Mao Zedong.

No creas! Deben estar con lupa, buscándole "el lado bueno a la situación" Los aguacates q les causó risa con Petro, resultaron la machera, con Duque. El tirano chino q era mala influencia en era Santos, con Duque resulto tremendo negociador bonachón.

Los "valores" de la revolución comunista de Mao, no son los mismos que pregonan las guerrillas colombianas?

En ese sentido, más de uno tuvo que hacer maromas argumentativas para buscarle sentido al tema.

Pero no tiene congruencia con la cortina de humo que se armó para las elecciones papa, indicando hasta la saciedad que todo lo de izquierda, socialismo, comunismo es el enemigo número 1, China hoy será una potencia capitalista pero su origen es comunista y rendir ese honor…

Y no se volvió comunista por las flores, vea usted… Al regresar, Duque podrá dictarle talleres de capacitación al @CeDemocratico sobre cómo perderle el miedo a otras formas de pensar. #CoachingPresidencial #VisitaOficialAChina

Yo siempre he sido conservador. Y votaré 1000 veces contra cualquier persona que haya pertenecido a cualquier guerrilla. Lo que haga de ahí en adelante, desde que no ganen los zurditos, me parece bien.

