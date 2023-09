La muerte traspasó fronteras y tocó a dos familias, una colombiana y otra de la India, esto luego de la muerte de ‘Josh’, quien viajó desde el viejo continente a intentar retomar una relación sentimental que tenía con una tolimense.

El caso ocurrió en Rioblanco, donde ahora las dos familias intentan repatriar el cuerpo de Sudheer Kumar Bethapudi, quien había conocido a Jessica Morales y sostuvieron un noviazgo por un año y dos meses.

No obstante, todo terminó en julio, pues según Jessica, ya no se sentía bien con una relación lejana y quería estar un tiempo sola, pero ‘Josh’ quería intentar arreglar las cosas y llegó días antes del cumpleaños de Jessica a convencerla y termino muriendo justo en la fecha especial de su amada.

“En la mente de él era que no habíamos terminado, tenía la esperanza de volver conmigo a pesar de que yo le decía que no. Él llegó a mi apartamento en Bogotá, pero como vio que no estaba, se fue a Rioblanco a buscarme”, contó Jessica.

Según el relato, ‘Josh’, quien vivió durante un tiempo en España, donde laboraba como camarero, llegó el domingo por sorpresa a Rioblanco a casa de la madre de Jessica, ese día celebraron por adelantado el cumpleaños de ella, mientras él le insistía en que volvieran.

“le insistimos en que comiera algo y solamente nos recibió la cena. No durmió toda la noche porque él se quedó en el tercer piso y yo en el segundo en la habitación de mi mamá y escuchamos toda la noche los pasos.”

Cuando fueron a ver, sonó un estruendo, el hombre estaba en el suelo sin signos vitales, al parecer se cayó y se pegó en la cabeza cuando iba entrando al tercer piso de la casa.

La familia Bethapudi vive en G Konduru, un pueblo de la India, según Jessica, Jyosthna Bethapudi, quien fue su cuñada, se ha puesto en contacto para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo, pero son una familia muy humilde, incluso, ‘Josh’ habría tomado dinero de su familia para viajar a Colombia.

El cuerpo de ‘Josh’ fue trasladado a la morgue de Chaparral, donde preocupa que se descomponga rápido y sea más complicada la repatriación. “Queremos ayudarle a la familia Bethapudi, pero no contamos con suficientes recursos económicos. Hay una funeraria que puede hacer todos los trámites de repatriar el cuerpo llevándolo hasta el cementerio de G. Konduru, pero el problema es que no hay dinero”.

