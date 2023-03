Aristóbulo Gutiérrez, conocido en el barrio La Paz (Ibagué) como ‘Aristi’, vive con 18 gatos en su casa. En diálogo con Q’HUBO, aliado de Pulzo, recordó que adopta felinos desde 2009, luego de que le mataran una perrita que tenía. La partida de su mascota le dejó un vacío muy grande, que llenó con los gaticos. Hace un llamado a la solidaridad puesto que a veces se ve ‘a gatas’ para alimentarlos.

Confesó que conoce a cada uno, a pesar de que muchos son muy parecidos. A cada uno le pone nombre de acuerdo a sus características.

“Está Mono, Bebón, Nonata, Mamá, Chiquita, Bonita, entre otros. Ellos me quieren mucho, me hacen caso y aunque dicen que transmiten enfermedades , hasta el momento estoy sano. No me ha dado ni Covid”, dijo.

Entre tantas anécdotas, recordó que una vez un hombre hirió a ‘Mono’ porque le lamió una cerveza. La llevada al veterinario le costó más de 600 mil pesos, dinero que la comunidad ayudó a recolectar.

“Una vez también me lo robaron, lo tuvieron secuestrado meses. Insistí tanto que me lo devolvieron. Ellos no aguantan hambre, pero hay días duros. Yo trabajo para ellos. Me dedico al reciclaje y también a limpiar los excrementos que dejan los perros en el barrio. Las personas me dan platica por eso”, contó.