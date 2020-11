green

Cansado de los acosos de los delincuentes que le mandan videos intimidantes al celular de su hija, el hombre decidió hacer público su caso a través de CM& Noticias para que la Policía le ayude, pues asegura que lo quieren extorsionar con la excusa de que le van a entregar el vehículo robado.

“Por todo esto de la pandemia estaba dedicado a conducir el vehículo de una sobrina, y me encontraba trabajando con la aplicación InDriver”, contó el hombre, que se identificó como Jimmy Jiménez en el noticiero.

El robo, según dijo, ocurrió el miércoles sobre las 9:30 de la noche en la diagonal 77 con carrera 119, en el norte de Bogotá, luego de que lo contactaran para un servicio.

“Cuando me disponía a irme porque no llegaban, yo los llamé, y me dijeron que estaban detrás mío. Les abrí el seguro del carro y me abordaron tres individuos, me sacaron un puñal y me dijeron que me hiciera en la parte de atrás”, recordó la víctima sobre ese momento de horror.

Jiménez detalló, en el informativo, que los delincuentes le pusieron “un cuchillo en el pecho”, lo hicieron desnudar dentro del carro y le pidieron las claves de las tarjetas, pero él solo tenía “38.000 pesos” producto de su trabajo.

“Me dijeron que me agachara y que me fuera quitando el pantalón, la camisa y todo, y que me quedara ahí atrás”, contó.

Le robaron el carro y dice que ahora lo contactan para extorsionarlo

Pero el calvario para esta familia apenas empezaba, ya que su hija publicó toda la información en redes sociales para denunciar el hurto del vehículo, y fue ahí cuando empezó a recibir mensajes intimidantes de un hombre.

“Ha recibido amenazas por parte de individuos de otra nacionalidad, y realmente están es tratando a ver qué pescan en río revuelto”, afirmó el hombre.

El noticiero publicó parte de esos videos y allí se escucha a un hombre que dice: “Llámanos, que te queremos entregar el carro sin problemas con Policía”.

También le enviaron un video en donde le muestran “pistolas y granadas” para que no denuncie.

“Mira lo que tengo pa’ llenarte la casa de bala. Está claro que vas a perder más, mira lo que tengo para que veas que no es mentira”, le advierte el delincuente, y el medio alerta que estas personas son “de nacionalidad venezolana”, que conformarían una banda dedicada al robo y venta de partes de vehículos en Bogotá.

El caso ya está en manos del Gaula de la Policía y hace parte de los más de 2.700 hurtos de vehículos que se han presentado en la ciudad en lo corrido de 2020, delito que, según autoridades, aumentó en un 11 % solo en el mes de octubre.

Según explicó el secretario Distrital de Seguridad, Hugo Acero, los carros más robados son aquellos de marcas usadas en el transporte público.

Esta es la denuncia completa del hombre víctima de la inseguridad en Bogotá (desde el minuto 7:50 en adelante).