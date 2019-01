La sorpresa del hombre que dijo ser el padre biológico de alias ‘Guacho’ se dio porque aunque en los documentos que presentó ante las autoridades efectivamente se constató su familiaridad, no ocurrió lo mismo con las pruebas de ADN que le practicaron en el laboratorio, pues resultaron incompatibles, informó Noticias Caracol.

“No sería, de acuerdo con los reportes preliminares, el padre biológico de ‘Guacho’”, dijo en el noticiero el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Investigadores del CTI que llevan este caso también quedaron extrañados con los resultados, pues de acuerdo a las indagaciones que hicieron todo apuntaba a que este hombre fue el que crio a Arizala y así lo confirmó la comunidad en donde habitaban.

El funcionario explicó que de todas formas las autoridades lograron identificar mediante pruebas de ADN a una de las hijas de ‘Guacho’, y que también se las practicaron a la madre de Arizala que vive en Ecuador, y que se desplazó hasta Tumaco para colaborar con la identificación.

“[…] estamos esperando que con las pruebas que se hicieron ayer en Tumaco a más tardar mañana (sábado) podamos verificar que la madre de ‘Guacho’… lo sea, de tal manera que podamos entregar el cuerpo con el curso de este fin de semana”, puntualizó el Fiscal en la emisora.

La muerte de ‘Guacho’ a manos del Ejército y la posterior publicación de una fotografía en redes abrió un debate sobre si en realidad el cuerpo era del jefe de una de las disidencias de las Farc, pues hubo quienes hicieron comparaciones de su rostro y aseguraron que quedaban muchas dudas.

No se pero este #GuachoMuerto no me cuadra #Guacho mire las diferencias 🤔 @IvanDuque @petrogustavo @CamaraColombia @SenadoGovCo @COL_EJERCITO @ejercitodepetro pic.twitter.com/q06ndZAMis

— El Gran Cumbal (@elgrancumbal) 23 de diciembre de 2018