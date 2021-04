green

Eso fue lo que aseguró Víctor Quintero, esposo de la mujer de 32 años, que en diálogo con CM& Noticias narró que luego de haberse ilusionado con esta noticia, se fue para el hospital a visitarlas.

Cuál sería la decepción para este hombre cuando al llegar al sitio se encontró con una terrible noticia: “El médico me llamó y me dijo que mi hija estaba viva en neonatos, y cuando llego acá ya no estaba viva”.

Quintero contó, en el noticiero, que la explicación que le dieron en el hospital fue que su esposa y su bebé habían muerto durante el parto, al parecer por complicaciones de salud, pero él cree que podría tratarse de un caso de negligencia médica.

En entrevista con El Espectador, el hombre narró los momentos de angustia que vivió cuando una persona lo llamó del hospital de Kennedy para informarle que su esposa “estaba delicada” de salud, que había sufrido “una hemorragia” y que tenían que sacarle la matriz.

“Subí al segundo piso y vi a todo el personal reunido. Los médicos me dijeron que lo sentían, que ellas habían muerto. Yo les preguntaba que qué había pasado, si alguien me había llamado y me había dicho que mi hija estaba en neonatos. Pero me dijeron que lo hicieron para no preocuparme, y que preferían decírmelo personalmente, para acompañarme”, aseguró.

Quintero contó que solo pudo darle un abrazo al cuerpo de su mujer, que a su hija se la dejaron ver pero no pudo destaparle la carita, y que luego de eso le entregaron las pertenencias y se fue para la casa.

Foto en celular muestra a la mujer y su bebé vivas en Hospital de Kennedy

Pero la sorpresa para la familia vino al siguiente día, el domingo, cuando al revisar el celular de Gina Ozuna se encontraron con una foto donde las dos aparecen vivas.

“En el celular de mi esposa encontramos una foto de ellas dos vivas, después del parto, la bebé se aprecia con su primera muda al lado de su mamá, no sabemos qué pasó”, comentó Quintero en los medios.

El hombre aseguró que la explicación del hospital fue que había una sospecha de COVID-19, que su esposa supuestamente tenía tos y que no le podían entregar los cuerpos hasta que se hiciera la necropsia.

Ante esta denuncia, el hospital, por medio de la Subred Sur Occidente, emitió un comunicado en el que “lamenta” estas muertes, del 17 de abril, y explica que se activaron “todos los protocolos asistenciales” para atender el caso.

Este es el testimonio que dio Víctor Quintero sobre las extrañas circunstancias en las que fallecieron su esposa y su bebé recién nacida.