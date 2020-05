green

En ese centro médico estuvo hospitalizado el hombre (de 69 años) durante casi un mes, y luego de que el pasado 16 de marzo lo diagnosticaran con COVID-19. Se contagió en un viaje que hizo a Turquía a principios de marzo, de acuerdo con Noticias Caracol.

El paciente le relató al noticiero que, durante ese tiempo hospitalizado, 40 días estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo un coma inducido y no volvió a tener contacto con su familia, ya que estaba aislado.

“Lo más difícil fueron los 40 días que pasé en la UCI donde estuve la mayor parte del tiempo sedado. Estuve supremamente delicado […]. El virus lo coge a uno malparqueado, o no sé. La verdad estuve más en el otro lado que aquí. Según me cuentan, estuve un 80 % más allá y con ese 20 % luché, en compañía de todo el cuerpo médico, y pude salir adelante”, dijo Ruiz al medio.

Este hombre, señala el noticiero, ha sido uno de los pacientes que más ha tardado en recuperarse, pero este viernes saldrá para su vivienda.

Sobre su recuperación, el hombre agradeció al personal médico por el esfuerzo que le permitió superar la difícil enfermedad, y agregó:

“Agradezco primero a Dios, a mi señora, a mi familia y amigos que oraron para que yo pudiera salir adelante, con la participación de este cuerpo especial de médicos que me han tratado muy bien […]. Este virus, aunque muchas personas no lo creen es muy agresivo. A mí me dio muy duro, me afectó algunos órganos”.

Finalmente, envió un mensaje a las personas que no acatan las medidas, donde manifestó: “Decirle a la gente que por favor le paren bolas a todas las disposiciones y se ayuden”.