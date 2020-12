green

El lesionado en el accidente del pasado 10 de diciembre, en Valledupar, grabó un video difundido por redes sociales, en el que le pide a William Dangond que aparezca y le brinde ayuda con su recuperación.

Si bien el papá de Silvestre Dangond se presentó ante las autoridades para explicar por qué huyó tras atropellar a Nieves y a otro motociclista (que salió ileso), el herido dijo que no lo han contactado.

“Que se presente, no ha colaborado. Yo no culpo a Silvestre ni mucho menos, sino al señor que fue el que me produjo este accidente. Que se presente, miré las condiciones en la que estoy. No tengo cómo hacerme la cirugía de la fractura que me causó. Les pido, por favor, que se haga justicia“, clamó Martínez, que estuvo grave de salud, según familiares de él.

La esposa del afectado también habló en la grabación viral y señaló que desde el accidente solo tuvo contacto con una persona, al parecer enviado de la familia Dangond, que fue a la clínica.

No obstante, aseguró ni William Dangond ni el cantante han estado pendientes de la salud de Nieves, como aseguró Silvestre, por lo que les pidió “colaboración”, como se escucha a continuación: