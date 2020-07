El fallecido, identificado como Norberto Ruiz Cortés, había llegado a la Clínica Cafam Floresta para ser tratado por la grave enfermedad abdominal, informó Noticias Uno.

Después de ser diagnosticado, tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, como el procedimiento no se podía hacer allí, debía ser trasladado a un centro médico mejor dotado.

La sorpresa llegó cuando al hombre y a su esposa se les comunicó que el traslado no se podía hacer hasta que llegaran los resultados de una prueba de coronavirus, la cual le fue tomada por ser un “caso sospechoso”, añadió ese medio.

“Él necesitaba transfusión y cirugía de cálculos en la vesícula; decían que le habían hecho una prueba de COVID-19, pero él no tenía síntomas. Me dijeron que hasta que no salieran los resultados, no lo podían trasladar”, indicó Sandra Martínez, esposa del hombre, en diálogo con ese noticiero.