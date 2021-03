Martín Peñalosa dijo que le había extrañado que Carolina Sanín no hubiera tuiteado nada sobre los arboles talados en Bogotá para las obras de Transmilenio.

En su Twitter, el hijo de Enrique Peñalosa recordó que la escritora le gritó al exmandatario “que era un arboricida”, por hacer el parque del Japón. Agregó que le extraña que, según él, no le haya hecho ningún reclamo a la actual administración.

Luego, insinúo que esa supuesta falta de crítica se debe al espacio con el que cuenta Sanín en Canal Capital.

Este es el trino del hijo de Enrique Peñalosa:

A mi sí se me había hecho raro que Carolina Sanin no había tuiteado nada sobre los arboles talados. Una vez me tocó que ella le gritara a mi papá en la cara que era un arboricida, por hacer el Parque del Japón. Ahora la veo con su programa en Canal Capital… claro, ahí está.

— Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) March 17, 2021