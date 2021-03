El suboficial en retiro hizo pública su queja a través de un video que publicó en Twitter, misma red social en donde difundió cuatro videos en los que muestra el escándalo que protagonizó esta mujer en la madrugada del sábado, cuando pretendía ingresar por la fuerza al Cantón Norte en Bogotá.

Según contó el exmilitar, un día después de los hechos, recibió una llamada sobre las 9 de la noche por parte de “la señora María Fernanda Mejía, hija del coronel del Ejército Nacional Beimar Mejía Pérez”.

“Esta persona me llama con el fin de pedirme que baje los videos que he publicado en mi cuenta de Twitter. Que los baje o, de lo contrario, me voy a ver inmerso en acciones legales. Ya que, según ella, no me imagino el daño tan grande que le estoy causando a su núcleo familiar”, dijo.