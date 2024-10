Luego de dos meses de que Laura Villamil quedara envuelta en llamas, mientras realizaba una coreografía en el restaurante Andrés Carne de Res, y pese al grave estado en el que quedó, hoy la joven bailarina se recupera y los médicos anunciaron que volvió a caminar.

Una imagen compartida por su familia refleja la lucha de Laura, quien sufrió quemaduras en el 80 % del cuerpo y estuvo en condición crítica. La artista volvió a sonreír tras someterse a diferentes cirugías.

Tras haber salido de la UCI y despertar del coma inducido en el que estaba, Laura quiso volver a caminar. Fueron varios intentos hasta que por fin logró ponerse de pie y dar sus primeros pasos.

“Mi hermana me decía que lo habían intentado anteriormente, pero no tenía fuerza en sus piernas, no le respondían y no tenía estabilidad”, dijo Santiago Villamil, hermano de Laura, en Noticias Caracol en vivo.