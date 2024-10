La vida de Laura Villamil cambió desde aquel fin de semana de agosto en el que sufrió el accidente en Andrés Carne de Res, donde trabajaba como bailarina.

Desde entonces, la artista fue internada en la Fundación Santa Fe, permaneciendo sedada durante varias semanas, y con más de 11 cirugías en pro de su recuperación, pues sufrió quemaduras en más del 80 % de su cuerpo.

Ahora bien, este miércoles 16 de octubre, se conoció un conmovedor video en el que aparece Laura Villamil dando sus primeros pasos después de meses de recuperación y procedimientos médicos.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, causaron lágrimas y un sinfín de comentarios positivos entre los ciudadanos, quienes se alegraron por ver el avance de la artista.

😄¡Hay esperanza! Luego de más de 11 cirugías y 8 semanas hospitalizada, Laura Villamil pudo caminar acompañada por un caminador y doctores de la fundación Santa Fe. pic.twitter.com/Rs7qgLqLGb — Pulzo (@pulzo) October 16, 2024

Las primeras palabras de Laura Villamil

Después de dos semanas hospitalizada, Laura Villamil habló con Noticias RCN y allí dio sus primeras declaraciones sobre el suceso ocurrido el pasado 17 de agosto.

La artista se mostró agradecida con su familia y las personas que la han acompañado en el proceso, evidenciando su deseo de recuperarse en el menor tiempo posible.

“Cada día es un nuevo paso, hay días duros realmente en los que uno dice, no más, no sigo, pero hay otros días que la misma familia, los mensajes, los amigos, los audios lo llenan a uno de esperanza a decir vamos para adelante”, dijo.

Y añadió: “El apoyo que he recibido, lo he recibido por los mensajes que me muestran, las cartas, a veces no me la creo. Me asombra. Increíble es el apoyo de ellos, de la familia, Dios. Ellos siempre han estado ahí también dejando de lado un poco sus vidas porque es el tiempo, son sus cosas que hacer, sus trabajos, sus vidas“.

