Así como ocurrió con la muerte del niño Dilan Santiago Castro en Bogotá, el caso de Jerónimo Angulo en Fusagasugá también ha despertado una gran indignación en el país. El principal señalado de la muerte del menor es su padrastro, quien lo habría asesinado y lo habría envuelto en bolsa para tirarlo a un basurero, donde fue encontrado por las autoridades.

Ahora, se han conocido más detalles del proceso judicial que afronta este hombre, quien además es padre de otros niños que también vivían con Jerónimo Angulo, pese a que no eran hermanos de sangre de él.En Noticias RCN revelaron algunos de los testimonios de los pequeños, que son claves para determinar la responsabilidad del padrastro en el crimen.

El citado medio reveló que Giovanni Díaz, como fue identificado el hombre, parecía tomarse en broma los hechos que le imputaba la Fiscalía por el homicidio y la tortura del menor, que fue envuelto en una bolsa verde.

Entre las declaraciones que se dieron está la de la mamá del menor, quien afirmó a la juez que “le encontró varios morados en la carita al lado del pómulo, tenía morados en las costillas”.

Además, otro testimonio clave revelado por el noticiero es el de una de las menores de 6 años, quien certificó lo encontrado por los técnicos forenses en las pruebas al cuerpo de Jerónimo Angulo: “Lo que vi es que mi papá le pegó a él y se cayó de la silla. Después, mi papá le pegó patadas, yo vi que le pegó una patada. A veces le pegaba con la mano, con el pie, cuando lo bañaba a veces le pegaba patadas”.

Finalmente, en el informe periodístico se expuso que la juez que lleva el caso aseguró que al niño se le vulneraron los derechos “de una manera salvaje. Ni siquiera se puede decir que de una manera animal, porque los animales cuidan de sus crías”.

Hace algunos días, Sebastián Cañaveral, bombero que encontró el cuerpo del menor, en diálogo con Red+Noticias, contó detalles de lo que vivió ese día: “En mí no cabía la sensación de haberlo encontrado, fue cuando abrí y lo levanté un poco para ver su carita, la mirada que vi de él fue algo muy impactante, todavía lo tengo en mi mente. Desde eso no he podido conciliar el sueño”.

Por ahora Díaz permanece recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y se expondría a una condena superior a los 50 años de cárcel.

