El incidente se presentó en el sector de Los Héroes, en Bogotá, y ocasionó que personas de la protesta perteneciente a una nueva jornada del paro nacional terminaran vandalizando la Porsche de más de 500 millones de pesos y con el conductor indemnizando con 600.000 pesos a la mujer derribada por el vehículo.

Sobre este hecho, Henry Cárdenas dio su versión de lo sucedido en Blu Radio, medio en el que aclaró que la joven no sufrió ninguna herida o lesión y donde fue consultado sobre varias expresiones que usa frecuentemente en redes sociales, como “somos gente de bien” y “nos tocó armarnos”.

Además, dijo que últimamente ha sido insultado en redes sociales: “Se dieron cuenta quién soy y que me pueden dar duro… Me califican de paramilitar, traqueto, de un poco de cosas, cuando nosotros con mi papá nos hemos esforzado para generar empleo en Colombia. Ya nos han amenazado la empresa, difundieron la dirección”.

“Somos gente de bien”

Sobre esta frase apuntó a qué se refiere cuando la usa: “Gente de bien somos los que trabajamos todos los días para generar empleo, para respetar los derechos de los demás y que respeten los de nosotros”.

Y argumentó: “Gente de bien somos los que generamos economía todos los días, como cuando salgo a almorzar a un restaurante o cuando echo combustible. Y la gente juzga… Todo lo que hay detrás de esto es que la gente de bien genera empleo y hacemos el bien todos los días, a eso voy yo con gente de bien”.

“Nos tocó armarnos”

Esta expresión la implementó en un trino el pasado 9 de mayo de 2021, luego de incidentes en Ciudad Jardín, Cali, entre manifestantes de la minga indígena del Cauca y desconocidos que les dispararon.

En esa oportunidad tuiteó: “Imposible no creer que toca declarar el estado de conmoción en Cali después de lo que pasó hoy, ¿qué tenemos que esperar, que lleguen a Bogotá? Nos tocó armarnos a todos los bogotanos”.

Frente a este mensaje, Cardenas dijo que no hablaba de armas de fuego: “Me refiero a armarnos en todo sentido, a armarnos de valor… Armarnos es salir a las calles a trabajar y hacer frente a nuestro país pase lo que pase. En Ciudad Jardín, la gente salió a defenderse, independientemente si estaban armados o no. Ahora, está en discusión el tema de las armas traumáticas y tener las no es un delito, es un objeto para defenderse”.

En audio, las explicaciones de Hernry Cárdenas (desde el minuto 4:01:22):