“Me preguntaba de qué color tenía la ropa interior y me decía que por favor lo dejara terminar, que así no me hacía nada. Incluso, me ofreció 30.000 pesos. En ese momento, me bajé de inmediato del taxi, ya en Nuevo Occidente”, detalló la mujer, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Dijo que no se dio cuenta del momento en que el individuo empezó a masturbarse al lado de ella, pero que cuando lo descubrió, tomó su celular y lo grabó para exponerlo en redes sociales.

“Yo no supe qué hacer porque casi no había gente en la calle. Cogí el celular lo más disimuladamente que pude, para que quedara la evidencia de que él estaba haciendo eso”, añadió la joven.

A pesar de pedirle al taxista que la dejara bajar del vehículo, el sujeto solamente accedió a que se fuera cuando ella lo amenazó con pedir ayuda de las autoridades.

“De inmediato le empecé a escribir a un amigo por dónde iba, le pedí ayuda y le dije que llamara a la Policía. Él paró en la mitad de la nada y me decía que me quedara tranquila, que no hiciera escándalo”, relató Geraldine.

Ella indicó que ya interpuso la denuncia antes las autoridades, mientras que la Alcaldía de Medellín apuntó que será atendida por la ruta de atención especial de la ciudad para los casos de acoso sexual.

Entre tanto, la empresa de transporte antioqueña Tax Andaluz aclaró, en un comunicado, que el sujeto que es visto en el video conduciendo el taxi de placas TSE-784 no está afiliado a dicha empresa, lo que deja en claro que está ejerciendo como taxista sin estar autorizado.

La compañía añadió que el verdadero propietario del vehículo ya se presentó ante las autoridades para atender la situación. Por otra parte, la empresa presentó excusas por el comportamiento aberrante del sujeto.