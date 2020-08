“ Cuando lo vi yo no sabía cómo reaccionar, no sabía si bajarme del taxi sin gritar. Lo que hice fue coger el celular grabarlo para que quedara la evidencia de lo que estaba haciendo”, detalló la víctima, en diálogo con el Noticiero CM& .

Dijo que tomó el vehículo de transporte público en la avenida Colombia y que se movilizaba hacia el occidente de la capital antioqueña.

Cuando el sujeto empezó a masturbarse, ella tomó la decisión de bajarse, pero él no la quería dejar hacer eso.

“Me decía: yo no le hago nada y le doy 30.000 pesos si usted me dice de qué color tiene la ropa interior. Yo le decía que no, que me dejara a ir y seguía masturbándose más”, apuntó la joven, en ese informativo.