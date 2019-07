El bochornoso acto ocurrió el pasado lunes dentro de un vagón del Metro, y el hombre aprovechó la aglomeración de pasajeros para tocar a la mujer que estaba delante de él.

La joven que grabó al manoseador habló en Noticias Caracol, este miércoles, y dijo que aunque ella encaró al hombre ninguno de los que viajaba allí le quería creer.

“La reacción de la gente fue mirarme raro, y nadie hizo nada porque la mayoría de tipos que iban al lado del señor, simplemente me miraron”, aseguró en el noticiero la joven, que prefirió no revelar su identidad.

La denunciante contó que ella iba entretenida en su teléfono, pero que al ver un movimiento extraño de manos por parte del individuo decidió grabar lo que estaba pasando.

“Vi una maniobra extraña del tipo que fue como acomodarse el genital. Ahí me percaté, y activé la cámara para grabar como si no me hubiera dado cuenta. El tipo siguió tocando a la mujer, pero ella no se dio cuenta porque era con el movimiento del vagón”, agregó.