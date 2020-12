La mujer relató al programa ‘Los informantes’ de Caracol TV que se enteró del asesinato de la pareja recién casada (Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve) de la forma más desagradable que una persona se podría imaginar.

Ella relató que estaba pensando en la exhaustiva búsqueda de su hija y su yerno, quienes fueron asesinados en diciembre de 2019 en La Guajira, cuando recibió la llamada de una imprudente periodista, quien le soltó la dura verdad sin ningún tipo de tacto.

“Me llama una periodista, a preguntarme que yo qué opinaba de la desaparición. Le dije: ‘no, pues estamos en eso, buscando’. Cuando ella me dice: ‘¿qué opina de la muerte?’. Yo le dije: ‘¿cuál muerte?’. La niña me dice: ‘sí, la muerte, los encontraron muertos’”, relató la mujer en el programa dominical de Caracol TV.

Cáceres añadió que cuando le soltaron la noticia de esa forma tan inoportuna, ella misma casi se muere.

La madre de la joven asesinada apuntó que en ese momento recibió “muchas llamadas” de políticos y abogados que demostraron interés en el mediático caso de la pareja asesinada en La Guajira, pero que con el correr del tiempo, ese interés se desvaneció.

En ese momento, se estableció que una de las hipótesis más fuertes era que la pareja de esposos conformada por Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve fue asesinada el viernes 20 de diciembre de 2019, mismo día en que desaparecieron.

En cuanto a las razones, las autoridades apuntaron inicialmente a que el crimen ocurrió por un intento de robo de la camioneta Ford negra en la que los recién casados viajaban desde Santa Marta gasta Palomino (La Guajira), para disfrutar su luna de miel.

Según informó El Tiempo, el 27 de diciembre de 2019, Andrés Felipe García Socarrás, alias ‘Pipe Bareta’; Luis Rodríguez Tovar, alias ‘Luchito’; y Jader Lozano Jaramillo, alias ‘El Negro’, fueron los únicos imputados como presuntos responsables del asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve.

En ese momento, los tres señalados delincuentes fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías de Santa Marta.

Del avance judicial del caso no se supo nada, hasta que este domingo, el programa ‘Los informantes’ de Caracol TV indicó que la audiencia de imputación de cargos para los detenidos está asignada recién para el próximo 21 de febrero de 2021.

Este es un fragmento de la entrevista que Jimena Cáceres le dio al ya mencionado programa de Caracol TV:

"Fue una despedida que yo después sentí rara porque yo me estaba subiendo al carro y ella venía detrás casi corriendo, me abrazó y me dijo 'mamita, te amo, no lo olvides'": Jimena Cáceres. En #LosInformantes vea #ElCrimenDeLosAmbientalistas 👉 https://t.co/EkpmPeZeDI 📺 pic.twitter.com/zAIJ5KjZtG

— Los Informantes (@InformantesTV) December 7, 2020